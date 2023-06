Belén Rodriguez fotografata da Santiago: nelle sere d’estate il minidress si indossa con sotto il bikini Belén Rodriguez ha trascorso il weekend in barca con Stefano De Martino e i due figli Santiago e Luna Marì. Per cenare sulla “terra ferma” ha abbinato il minidress al bikini, lasciandosi immortalare dal primogenito prima di uscire.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è ufficialmente cominciata e Belén Rodriguez lo ha capito bene, visto che è partita con la famiglia al completo per le isole pontine. Dall'inizio dello scorso weekend sta trascorrendo le giornate in barca tra Ponza e Palmarola e a farle compagnia non c'è solo il marito Stefano De Martino ma anche i suoi due figli, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese. Sui social non ha esitato a documentare i momenti più belli della vacanza, dai tuffi nel mare cristallino del luogo agli outfit in pieno stile estivo con dei dettagli coordinati con la figlia. Nelle ultime ore, inoltre, la conduttrice ha permesso al primogenito di sperimentare il suo talento come fotografo: ecco il risultato.

La dedica a Santiago di Belén

Nonostante abbiano trascorso la maggior parte del weekend in barca, Belén e Stefano accompagnati dai due bimbi si sono concessi anche qualche momento sulla "terra ferma". Hanno cenato in alcuni ristoranti esclusivi di Ponza e non ci hanno pensato su due volte a fotografarsi felici e spensierati per Stories, scatti e video social. A immortalare la conduttrice, però, non è stato il marito ma il figlio, che proprio nelle ultime ore si è improvvisato fotografo poco prima di uscire. Belén ha pubblicato le immagini e ha dedicato la la dolce didascalia del post proprio al primogenito. Le sue parole sono state: "Che la tua finestra abbia sempre una buona visuale. Pic by Santiago".

Una delle foto di Santiago

Belén Rodriguez in versione estiva

Cosa ha indossato Belén per la serata estiva? Ha puntato tutto su un minidress sbarazzino in tinta unita (ma del quale non si capisce precisamente il colore visto che gli scatti sono in bianco e nero). Si tratta di un modello interamente drappeggiato, con la gonna morbida, le spalline sottili e la schiena nuda. La conduttrice lo ha portato con sotto il bikini, così da aggiungere un tocco vacanziero all'outfit e da non lasciare intravedere i capezzoli attraverso il tessuto. Niente tacchi a spillo, per completare il tutto ha scelto dei sandali alla schiava raso terra, mentre per quanto riguarda i capelli ha optato per una coda di cavallo alta. In quante prenderanno ispirazione da lei e continueranno a indossare il costume anche per le uscite serali in vacanza?