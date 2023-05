Belén Rodriguez dice addio ai tacchi, per la giornata in famiglia indossa i sandali alla schiava Belén Rodriguez si è goduta la domenica soleggiata con un pranzo in famiglia. Ne ha approfittato per sfoggiare un look che si rivelerà perfetto per la primavera con fiori e sandali alla schiava.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez si sta godendo il meritato relax al termine di una lunga e stressante stagione televisiva. L'ultima volta che l'abbiamo vista sul palco è stata la settimana scorsa, quando ha condotto la puntata finale de Le Iene Show in un meraviglioso tubino scintillante. Ora si riposa tra serate con gli amici e pranzi fuori con la famiglia, il tutto senza rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Se per una nottata scatenata aveva optato per un cappotto cammello, ieri ha preferito qualcosa di più primaverile: ecco i dettagli dell'outfit fresco e sbarazzino.

Il completo a fiori di Belén

Ieri mattina Belén Rodriguez si è riunita con mamma Veronica e papà Gustavo e in compagnia del primogenito Santiago ha fatto visita a La Mimosa Polo Club, un'oasi naturale a Polignano Milanese dove ci si può divertire tra cavalvate e incantevoli spazi verdi.

Belén col completo a fiori

Ha documentato ogni singolo dettaglio della giornata sui social, apparendo splendida e trendy con un look che si rivelerà perfetto per la primavera. Ha puntato sul suo brand Mar de Margaritas sfoggiando un coordinato color panna ma decorato con dei fiori lilla all-over. Il crop top ha dei bottoncini sul davanti e le maniche a palloncino, mentre la gonna è longuette, a vita alta e con lo spacco laterale.

Belén in Mar de Margaritas

Belén con i sandali raso terra in primavera

A fare la differenza nell'outfit primaverile di Belén sono state le scarpe. Sebbene in tv non rinunci mai ai vertiginosi tacchi a spillo, nella quotidianità preferisce rimanere comoda ed è per questo che ha puntato su un paio di sandali raso terra, per la precisione un modello di cuoio con i laccetti "alla schiava", ovvero annotati intorno a caviglia e polpaccio. Capelli sciolti e lisci, trucco naturale e sorriso stampato sulle labbra: la pausa lavorativa sta rendendo la conduttrice ancora più bella e raggiante.