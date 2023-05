Belén Rodriguez, cappotto cammello in primavera: il look monocromatico nasconde l’accessorio griffato Belén Rodriguez si sta godendo il relax al termine di una nuova e fortunata esperienza a Le Iene Show. Se per la mattinata con Luna Marì ha puntato sullo stile casual, in serata ha lasciato spazio al lusso.

Belén Rodriguez ha appena portato a termine l'esperienza a Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che conduce da anni e che anche questa volta l'ha vista protagonista nei panni di conduttrice. Sul palco ha spaziato tra completi con pantaloni palazzo, tubini viola con i fiori e abiti scintillantiabiti scintillanti, ma cosa indossa nella quotidianità? Nelle ultime ore lo ha rivelato sui social, documentando alcuni momenti di relax dopo i mille impegni professionali degli ultimi mesi: ecco cosa ha indossato per la mattinata con Luna Marì e per l'uscita serale.

Il look casual di Belén

Ieri mattina Belén ha trascorso il suo tempo libero con la piccola Luna Marì, portandola a spasso tra le strade di Milano in passeggino. La conduttrice ha fatto visita all'estetista di fiducia (ora sfoggia la classica french manicure) e si è poi goduta il sole caldo in un'adorabile versione casual. Ha infatti abbinato una canotta vinaccia a una minigonna di jeans, un modello a vita alta e con una tasca "mancante" sul lato b. A completare il tutto non sono mancate le sneakers portate con i calzettoni a vista, un vero e proprio must della primavera.

Belén Rodriguez con la miniborsa griffata

In serata, invece, ha lasciato spazio all'eleganza, puntando tutto su un look monocromatico in beige. Ha indossato un cappotto cammello lungo e doppiopetto: anche se non sembra l'ideale per le temperature calde degli ultimi giorni, probabilmente lo ha scelto per coprire qualche miniabito leggero e scollato.

Belén con la minibag Bottega Veneta

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fashion addicted? Ha abbinato al soprabito la mini borsa griffata. Si tratta della Mini Pouch di Bottega Veneta, una clutch in pelle con motivo intrecciato e tracolla che sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 2.200 euro. In quanti prenderanno ispirazione dal suo stile?