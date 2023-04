Belén Rodriguez indossa le lune: il nuovo look griffato che nasconde un omaggio alla figlia Belén Rodriguez si sta godendo la “libertà ritrovata” dopo il Covid e sui social documenta tutti (o quasi) i suoi impegni quotidiani. Nelle ultime ore ha mostrato il suo nuovo look casual e griffato (con un omaggio alla figlia Luna Marì).

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata in splendida forma dopo aver trascorso qualche giorno chiusa in casa a causa del Covid: lo scorso martedì ha ricominciato a lavorare, apparendo meravigliosa e glamour in tie dye sul palco de Le Iene Show. Ora è attivissima nella vita mondana milanese, sta partecipando a diversi eventi della Design Week e non perde occasione per documentare tutto sui social. Nelle ultime ore è stata una Stories in particolare ad attirare le attenzioni dei fan: sebbene non si capisca bene dove si trovi, è evidente che ha voluto rendere omaggio alla figlia Luna Marì con un look a lei ispirato. Ecco chi ha firmato l'outfit con le lune della conduttrice.

Chi ha firmato il body con le lune di Belén

L'avevamo lasciata con un'audace tutina trasparente tra le mura di casa, oggi ritroviamo Belén alle prese con alcuni impegni quotidiani. Sebbene non sia su un palcoscenico o a un evento mondano, poteva mai rinunciare al glamour? Assolutamente no, anzi, ha dimostrato di saper essere super fashion anche in versione casual. Sullo sfondo di una carta parati colorata e floreale si è immortalata a mezzo busto, rivelando un look griffatissimo. Ha "indossato" le lune, trovando un modo dolce e originale per rendere omaggio alla sua adorabile figlia Luna Marì. Belén ha infatti sfoggiato un body firmato Marine Serre, un modello a fondo nero ricoperto all-over di mezze lune beige, il simbolo iconico della Maison.

Il body Marine Serre

Belén in versione casual

La stampa con le lune si chiama Moon Crescent ed è diventata così celebre da essere riconoscibile fin dal primo sguardo. Nonostante non c'entri nulla con Luna Marì, mamma Belén non può fare a meno di associarla all'adorabile figlia. Ha completato il look con un paio di jeans a vita bassa e con una collana gold lunga e sottile. Ha portato i capelli sciolti e lisci, ha curato il make-up nei minimi dettagli e ha messo in risalto la manicure nude e minimal tenendo lo smartphone tra le mani mentre scatta il selfie: Belén non potrebbe essere più in forma e si gode al massimo la "libertà ritrovata" dopo il Covid.