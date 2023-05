Belén Rodriguez è chic col completo a pois: il nuovo look con schiena nuda e borsa personalizzata Belén Rodriguez è tornata alla vita mondana dopo aver concluso la sua stagione televisiva. Quale migliore occasione di questa per mixare glamour e bon-ton? Ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha appena concluso la sua fortunatissima stagione lavorativa, lo ha fatto la scorsa settimana sul palco de Le Iene Show con un look scintillante e prezioso e ora sembra essere pronta per dare il via a un'estate all'insegna del relax. Domenica ha trascorso la giornata all'aria aperta con la famiglia e ne ha approfittato per sfoggiare un look glamour e sbarazzino, ora è tornata alla vita mondana. Quale migliore occasione di questa per puntare tutto su uno stile chic e glamour? Ecco il look a pois da imitare che si rivelerà perfetto per le più eleganti serate estive.

Il look a pois di Belén

Niente più minidress, pantaloni palazzo o gonne a matita, per il ritorno alla mondanità Belén Rodriguez ha scelto un coordinato dall'animo chic firmato Mar de Margaritas, il brand di abbigliamento che ha lanciato qualche mese fa alla Milano Fashion Week e che da qualche settimana a questa parte sta letteralmente spopolando. Ha puntato sui pois neri su fondo bianco, abbinando una lunga e sinuosa gonna a sirena a un top coordinato con le maniche lunghe e a palloncino e una scollatura morbida sul retro che lascia la schiena nuda. Naturalmente non sono mancati i tacchi a spillo: un paio di décolleté bianchi di Ninalilou con i laccetti annodati intorno alla caviglia.

Belén in Mar de Margaritas

Belén con gli accessori dark

Nel nuovo look primaverile di Belén non sono mancati degli accessori super glamour, dagli occhiali da sole alla borsetta, tutti all'insegna dello stile dark. La mini bag, in particolare, è in pelle lavorata ed è personalizzata con una B di bronzo sulla chiusura.

La borsa personalizzata di Belén

Capelli legati in una coda di cavallo alta, trucco leggermente più marcato sulla bocca e preziosi bracciali Cartier ai polsi: la conduttrice non ha decisamente rivali quando si parla di stile e queste foto ne sono solo l'ennesima prova. In quanti aggiungeranno un mini dettaglio personalizzato ai loro outfit che anticipano l'estate?