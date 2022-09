Belén Rodriguez e Michelle Hunziker in tailleur: alle sfilate milanesi il look è black and white Michelle Hunziker e Belén Rodriguez erano allo show di Giorgio Armani alla Milano Fashion Week. Hanno scelto un look elegante e sofisticato, l’intramontabile tailleur con cui non si sbaglia mai (una in bianco l’altra in nero).

A cura di Giusy Dente

Michelle Hunziker e Belén Rodriguez in Giorgio Armani

Dopo una settimana ricca di sfilate, party ed eventi la Milano Fashion Week si avvia alla sua conclusione. Lunedì 26 settembre è la giornata finale della kermesse, che ha portato nella città lombarda vip, celebrities e modelle provenienti da ogni parte del mondo. Sabato 24 settembre alla sfilata di Dolce&Gabbana era presente Kim Kardashian con tutta la sua famiglia: l'imprenditrice ha collaborato alla realizzazione della collezione Primavera/Estate 2023 della Maison. Domenica 25 settembre, invece, è stata la volta di re Giorgio Armani. Anche qui, grande affluenza di star e amici della Maison: Irina Shayk, Cate Blanchette, Valentina Sampaio, Michelle Hunziker, Belén Rodriguez.

Michelle Hunziker alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week è arrivata in un momento particolarmente felice per Michelle Hunziker: la conduttrice ha appena scoperto che diventerà nonna, perché Aurora Ramazzotti è in attesa del primo figlio. Parallelamente, questa per lei è anche una Settimana della Moda diversa e molto importante: la prima in qualità di imprenditrice. Alla tv, infatti, ha da tempo affiancato anche il lavoro nel mondo del beauty. Ha dato vita a un brand tutto suo di cosmetici e prodotti per la cura del corpo.

Michelle Hunziker in Giorgio Armani

Goovi quest'anno ha debuttato come partner della sfilata di Guido’s “GMK Fashion” CollectionMilano, stilista tedesco amico di Michelle Hunziker. I prodotti del suo marchio sono stati usati per truccare le modelle che hanno sfilato in passerella. Ma la 45enne ha anche partecipato alla sfilata di Giorgio Armani, stilista che ama particolarmente e a cui si affida nelle occasioni importanti. Proprio lui l'ha vestita al Festival di Sanremo 2018, ma anche più di recente per lo show Michelle Impossibile.

Belén Rodriguez e Michelle Hunziker allo show di Giorgio Armani

Belén Rodriguez e Michelle Hunziker erano tra gli ospiti dell'attesissimo show di Giorgio Armani. Lo stilista ha presentato alla MFW la collezione Primavera/Estate 2023. L'argentina ha scelto un elegante outfit total black: un tailleur composto da giacca corta monopetto, bottone centrale e doppie tasche abbinato a pantaloni morbidi. Outfit opposto per Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker e Belén Rodriguez in Giorgio Armani

La conduttrice ha optato per un tailleur total white: giacca doppiopetto con quattro bottoni, revers a lancia e due tasche ad aletta abbinati a pantaloni morbidi con fila di bottoni sul fondo. Per entrambe accessori neri, con aggiunta di foulard per la Hunziker. Entrambe hanno confermato quanto il tailleur sia sempre una scelta vincente, il capo intramontabile da avere sempre nel guardaroba per ogni occasione.