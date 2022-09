Michelle Hunziker, la prima Fashion Week da imprenditrice: segue la sfilata con il look scintillante Michelle Hunziker ha debuttato alla Milano Fashion Week nei panni di imprenditrice: ha collaborato con lo stilista Guido Maria Kretschmer, truccando le modelle che hanno sfilato con i prodotti del suo brand Goovi. Il look scelto per l’evento? È all’insegna del glamour e degli scintillii.

A cura di Valeria Paglionico

È in corso la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2023 ma, al di là delle sfilate delle grandi Maison internazionali, la città pullula di eventi a tema moda, dai party alle inaugurazioni, fino ad arrivare alle mostre e agli aperitivi. Le star accorse nel capoluogo lombardo sono moltissime e nessuna di loro perde occasione per immortalarsi in versione glamour in location da sogno. Michelle Hunziker non fa eccezione e, dopo aver commentato per la prima volta la notizia della gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti sui social, si è rimessa subito a lavoro debuttando come imprenditrice alla Settimana della Moda.

Michelle Hunziker alla Fashion Week col suo brand di cosmetici

Michelle Hunziker non è semplicemente una conduttrice di successo, da qualche anno a questa parte è diventata anche imprenditrice. Ha lanciato Goovi, il brand di cosmetici di cui lei stessa è testimonial, ed è proprio col marchio che è sbarcata alla Fashion Week in una nuova veste, quella di business woman. Goovi ha infatti debuttato alla Settimana della Moda come partner della sfilata di Guido’s “GMK Fashion” CollectionMilano, un noto stilista tedesco che da anni condivide una profonda amicizia con Michelle. I prodotti della linea di cosmetici della Hunziker sono stati usati per truccare le modelle che hanno calcato il catwalk, dettaglio che ha reso la sfilata ancora più luminosa e glamour.

Michelle Hunziker con lo stilista Guido Maria Kretschmer

Il look di Michelle Hunziker alla sfilata

Per un evento importante come il debutto da imprenditrice alla Fashion Week Michelle Hunziker non poteva che curare il suo look nei minimi dettagli. Si è affidato all'amico stilista e collega Guido Maria Kretschmer, che ha realizzato per lei un completo all'insegna degli scintillii. Pantaloni morbidi a vita alta e crop top con le maniche lunghe coordinato, i due capi sui toni del grigio scuro erano tempestati di glitter silver. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di décolleté col tacco e ha poi aggiunto una giacca nera over sulle spalle in serata, così da proteggersi dal freddo. Capelli ondulati, trucco impeccabile e sorriso stampato sulle labbra: Michelle non sarebbe potuta essere più raggiante.