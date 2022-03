Barù e Costantino della Gherardesca da piccoli: com’erano prima del successo Barù Gaetani del Grande Fratello Vip e Costantino della Gherardesca di Pechino Express sono parenti, rispettivamente nipote e zio. Hanno condiviso sui social una foto di anni fa, quando erano bambini.

A cura di Giusy Dente

in foto: Barù e Costantino della Gherardesca, Insatgram @costantinodellagherardesca

La televisione è a volte questione di famiglia, come nel caso di Barù Gaetani e Costantino della Gherardesca. In realtà nelle vene dei due scorre lo stesso sangue. Il nome completo del primo è Gherardo Gaetani, mentre quello del secondo all'anagrafe è un decisamente altisonante Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci. Entrambi provengono da un'antica e nobile famiglia italiana che esiste dal 1200: l'albero genealogico dei Gaetani dell’Aquila d’Aragona include anche due papi. I due sono rispettivamente nipote e zio, da sempre legatissimi e l'uno grande fan dell'altro.

Barù è il nipote di Costantino della Gherardesca

Barù ha concluso la sua esperienza al Gf Vip 6, cominciata a dicembre, ed è riuscito ad arrivare in finale. Nella Casa ha trovato anche l'amore. Jessica, la vincitrice, è convinta che tra di loro ci sia qualcosa di speciale, da approfondire all'esterno. Ma i dubbi restano, sul fatto che potrebbe aver solo agito di strategia: lo ha lasciato intuire lui stesso durante una conversazione con Davide. Per Barù il reality non è stata la prima esperienza televisiva.

in foto: Barù Gaetani, Instagram @barulino

Nel suo passato ci sono sia Pechino Express (aveva partecipato proprio con lo zio nella prima edizione) che Cuochi e Fiamme: vino e cucina sono due grandi passioni. Altro grande amore è la natura: non a caso, ama viaggiare in camper e immergersi nel verde. Suo zio Costantino della Gherardesca è nel mondo della televisione da ben prima e ha all'attivo tantissimi programmi, in qualità di opinionista, giurato o conduttore. Al momento è impegnato nuovamente con Pechino Express, che conduce dal 2013: quest'anno il realitv è ambientato tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

in foto: Costantino della Gherardesca, Instagram @costantinodellagherardesca

Entrambi al momento stanno percorrendo dunque la strada televisiva e sono anche molto amati dal pubblico. Zio e nipote hanno fatto un tuffo nel passato, indietro nel tempo di diversi anni e hanno condiviso su Instagram, con fan e follower, una foto di quando erano solo dei bambini. Nello scatto sono in montagna, circondati dalla neve, vestiti con abiti pesanti da sci, guanti e cappellini di lana. Nei loro visi infreddoliti si intravedono i lineamenti dei volti adulti di oggi: due uomini legatissimi, che si sostengono e che fanno l'uno il tifo per l'altro.