Dove vive Barù del GF Vip 6: un camper in Toscana immerso nella natura

Dove vive Barù del GF Vip 6: un camper in Toscana immerso nella natura Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Nell’attesa di vederlo nella puntata di stasera, scopriamo dove vive.

A cura di Clara Salzano

Il camper di Barù, concorrente al GF Vip 6

Barù, all'anagrafe Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6, entrato di recente nella casa più spiata d'Italia. Enologo e appassionato di cucina, Barù è un volto già conosciuto per la tv italiana per aver partecipato alla prima edizione di Pechino Express in coppia con lo zio Costantino Della Gherardesca. Nell'attesa di vederlo nella puntata di stasera del Gf Vip 6 condotto da Alfonso Signorini, scopriamo dove abita Barù.

Barù, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, enologo

Il camper di Barù del GF Vip 6

Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, più conosciuto come Barù, si è definito all'interno del Grande Fratello Vip 6 come una persona fluida che ama l'anima delle persone. Il noto volto televisivo è sicuramente un uomo appassionato della vita ed è facile da capirlo anche attraverso il suo rapporto con la natura ed il cibo. Lo stesso soprannome gli è stato dato dal padre perché è un essere speciale che ama vivere liberamente.

Barù in casa

Barù è toscano, come lo zio Costantino Della Gherardesca, e vive immerso nelle verdi colline del centro Italia. Nobile di origine, il famoso enologo ha girato il mondo, dalla Svizzera dove ha studiato con lo zio, al Nevada, dall'Argentina all'Australia. Non si hanno molte informazioni sulla casa di famiglia né dove viva abitualmente il nuovo concorrente del GF Vip 6, eppure si sa che Barù possiede un camper in uno dei suoi terreni toscani.

Barù in un interno di casa

Il nuovo concorrente del GF Vip 6 non ha mai nascosto di amare vivere nella natura, all'aria aperta, libero. E così il suo camper nel verde della Toscana è l'occasione per evadere, per godere della solitudine e della vita semplice e astretto contatto con la natura. Circondato dagli alberi, il camper vintage di Barù è il sogno di tanti che desiderano vivere liberi.