Chiara Ferragni in campagna con la famiglia: dove si trova la cascina con i cavalli immersa nella natura Chiara Ferragni con Fedez e Leone hanno trascorso un pomeriggio con animali da fattoria e alberi da frutta. Dove si trova la cascina immersa nella natura.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni con la famiglia in una cascina vicino a Milano

Chiara Ferragni con Fedez e la famiglia si sono dedicati una giornata immersi nella natura non lontano da Milano. Tra cavalli e frutteti, i Ferragnez si sono concessi del tempo all'aria aperta in un posto unico alle porte del capoluogo meneghino. Si tratta di un agriturismo con ristorante e fattoria all'interno di una tipica cascina milanese. Scopriamo dove si trova la struttura e perché è uno dei luoghi preferiti da Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni ama l’atmosfera della cascina

Chiara Ferragni con Fedez e Leone hanno trascorso un pomeriggio immersi nella natura a contatto con animali da fattoria e alberi da frutta. Il luogo scelto è una tipica cascina alle porte di Milano che è sia azienda agricola che ristorante. Si tratta di un luogo speciale vicino al capoluogo meneghino dove si può provare la sensazione di stare in aperta campagna senza allontanarsi troppo della città. Si chiama Cascina Resta ed è uno un luogo speciale dove grandi e piccini entrano in contatto con la natura e con i suoi bellissimi animali da fattoria.

I cavalli di Cascina resta

Cascina Resta è una piccola oasi di pace immersa nel verde a meno di 30 chilometri da Milano adatta a tutta la famiglia. Si può venire qui per fare un giro nell'azienda agricola, per pranzare nel ristorante con menù a 35 euro a persona, o per organizzare un evento.

Chiara Ferragni a Cascina Resta

Cascina Resta è il sogno di Benedetta, la proprietaria, diventato realtà. Veniva in questo luogo sin da piccola con i nonni e ha scelto da grande di prendersene cura coltivando ortaggi, allevando cavalli e producendo salumi e insaccati. Si tratta di un luogo ideale dove trascorrere del tempo in famiglia nella natura come hanno fatto Chiara Ferragni e Fedez.