Aurora Ramazzotti svela il "segreto" per risparmiare spazio in valigia Aurora Ramazzotti è partita per il mare con il figlio, la madre Michelle Hunziker e le due sorelle, Sole e Celeste. In una storia sul suo profilo social, l'influencer ha raccontato un "trucco" per non portare troppi vestiti in vacanza.

A cura di Arianna Colzi

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è in vacanza al mare con la madre, Michelle Hunziker, le sorelle Sole e Celeste e il figlio Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza. L'influencer ha appena trascorso un weekend insieme alla mamma alle Eolie, dove, tra Lipari e Vulcano, si è tenuto il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. Proprio durante le nozze, Ramazzotti ha ripreso la madre mentre piangeva commosso dopo lo scambio di promesse della coppia e ha postato il video sui social, che è diventato virale in poche ore. Ora la famiglia si gode un po' di giorni tutti insieme al mare nonostante l'estate sembri tardare ad arrivare: dalla camera d'albergo, l'influencer ha condiviso un "trucco" su come risparmiare spazio in valigia.

Il figlio di Aurora Ramazzotti, Cesare, con le zie Sole e Celeste

Come ridurre i vestiti da portare in vacanza

Aurora Ramazzotti ha mostrato sul suo profilo Instagram come le sorelle più piccole siano ormai diventate delle zie perfette: giocano con il piccolo Cesare e aiutano la madre a sistemare i vestiti del loro nipote. Tra un momento di relax in spiaggia e una cena in famiglia, l'influencer ha raccontato come usa i completi sportivi che porta in vacanza.

Aurora Ramazzotti e Cesare

Scattandosi un selfie allo specchio, Ramazzotti indossa una semplice t-shirt bianca e un paio di shorts neri. "Come ogni vacanza che si rispetti ho portato cinque completi sportivi nella speranza di allenarmi che verranno utilizzati esclusivamente come pigiami", ha scritto nelle storie Instagram. Come ha raccontato spesso proprio sui social, con un figlio di poco più di un anno non sempre riesce a trovare e mantenere una routine sportiva, motivo per cui shorts e altri capi sportswear vengono riciclati come pigiami. Un ottimo modo per occupare meno spazio in valigia e partire più leggeri.

Aurora Ramazzotti