And Just Like That 2, i segreti dei costumi: dall’abito da sposa ai vestiti “riconvertiti” La nuova stagione di And Just Like That ha alzato le aspettative in fatto di moda: piume, strascichi, abiti da sposa, mantelli e borse piccione compaiono nel guardaroba delle protagoniste.

A cura di Beatrice Manca

Carrie, Charlotte e Miranda sono tornate: è uscita la seconda stagione della serie HBO And Just Like That…, che racconta le avventure delle protagoniste di Sex and the City ormai arrivate al giro di boa dei 50 anni. Tra ritorni di fiamma e nuovi inizi, una cosa nello show non è mai cambiato: il ruolo della moda. I costumi indossati dalle protagoniste, curati da Molly Rogers e Danny Santiago, mixano capi d'alta moda, abiti ‘sostenibili', accessori pop e perfino qualche vecchia conoscenza. Vi ricordate l'abito da sposa firmato Vivienne Westwood di Carrie? E la borsa piccione? Ecco alcuni segreti degli abiti che vedremo nella serie.

Carrie Bradshaw indossa l'abito da sposa per andare al Met Gala

Le foto di Sarah Jessica Parker in abito da sposa sul set hanno mandato in visibilio i fan: in realtà la ragione per cui lo ha indossato non c'entra nulla con le sue relazioni (attenzione: spoiler). Carrie Bradshaw è stata invitata al Met Gala ma, all'ultimo minuto, deve trovare un nuovo abito perché la sua prima scelta non sarà mai pronta in tempo. Solo Carrie poteva avere un abito ‘da Met' nell'armadio: tira fuori il famoso Cloud Dress di Vivienne Westwood e lo abbina a una cappa turchese, dandogli una seconda scintillante vita.

Sarah Jessica Parker in And Just Like That 2

Ma non è l'unico abito con effetto ‘drammatico' che vedremo per le vie di New York: Nicole Ari Parker infatti indossa una sontuosa creazione di Valentino Haute Couture rosso fuoco (poteva essere altrimenti) caratterizzato da un copricapo di piume. Già iconica la battuta che lo accompagna: "It's not crazy, it's Valentino".

Nicole Ari Parker in custom Valentino Haute Couture

La borsa piccione di Carrie Bradshaw

Il guardaroba di Carrie è caratterizzato da vivaci contrasti e un mix di capi couture, vintage e low cost. Tra gli accessori più particolari della seconda stagione c'è sicuramente la borsa piccione di JW Anderson, che la protagonista tira fuori di fronte una commessa esterrefatta. Al suo fianco, Charlotte (Kristin Davis) sceglie invece un outfit bon ton completato dalla classe ‘milanese' di una borsa Valextra, precisamente la Iside Mini bag bianca con i profili neri.

Carrie con una borsa JW Anderson e Charlotte con una borsa Valextra

Carrie bacia Aiden con le scarpe da Cenerentola

Stavolta niente spoiler: è stata la stessa Sarah Jessica Parker a pubblicare sui social le foto di un bacio con il suo vecchio amore, Aiden. Non tutti però hanno notato un dettaglio: lo fa indossando un abito a fiori e un paio di Roger Vivier scintillanti, un po' da Cenerentola. Non è un dettaglio da poco conto: le Manolo Blahnik erano il simbolo dell'amore tra Carrie e Big, ora c'è un nuovo colpo di fulmine col tacco dodici?

Sarah Jessica Parker con scarpe Roger Vivier

Gli abiti di Carrie sono ‘riconvertiti'

La famosa tuta che Carrie indossa insieme alla borsa piccione è stata realizzata dalla brillante designer Kate McGuire, specializzata in Converted Fashion. Cosa significa? MGuire va a caccia di abiti vintage, li scuce e li ricuce per dargli un design più moderno e accattivante e li indossa come se fossero nuovi. I suoi abiti ‘riconvertiti' sono entrati anche nel guardaroba del set di Carrie: oltre alla tuta con le zip, la protagonista indossa una jumpusit in pizzo bianco creata a partire da un abito da sposa e molti altri pezzi che la designer non ha ancora svelato. La moda sostenibile è decisamente entrata nel cast!