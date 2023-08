And Just Like That, Carrie Bradshaw rende omaggio alla cultura italiana con una nuova mini bag Avete notato la borsetta di Carrie Bradshaw nella penultima puntata di And Just Like That? Si tratta di una micro bag che rende omaggio alla cultura italiana: ecco chi l’ha firmata.

Carrie Bradshaw potrà pure aver superato i 50 anni ma non per questo ha perso la passione per tutto ciò che è glamour e di tendenza. A dimostrarlo sono le nuove puntate della seconda stagione di And Just Like That, attualmente in onda su Sky, all'interno delle quali la protagonista riesce sempre a sorprendere il pubblico con un armadio da sogno. In questa edizione dell'iconica serie sta dando spazio soprattutto a delle borse uniche nel loro genere (naturalmente griffate): se nel prequel Sex and the City "l'alter-ego" di Sarah Jessica Parker puntava quasi sempre su delle it-bag dall'eleganza senza tempo dalla Baguette di Fendi alla Birkin di Hermès, ora preferisce dare spazio all'originalità.

Le borse di Carrie in And Just Like That

In And Just Like That la passione per le borse di Carrie si è evoluta: ha lasciato nell'armadio i modelli classici, preferendo dei design originali e audaci. Nella prima puntata, ad esempio, aveva sorpreso il pubblico con la Pigeon Clutch di JW Anderson, una pochette che riproduce nei minimi dettagli un vero e proprio piccione, mentre successivamente è tornata alla Baguette di Fendi ma in una scintillante versione di paillettes fucsia. Nel penultimo episodio, quello andato in onda lo scorso venerdì e che preannuncia una possibile crisi con Aiden, la protagonista ha pensato bene di rendere omaggio alla cultura italiana con un accessorio destinato a diventare un must.

Carrie Bradshaw con la borsa Ciao Bella

Chi ha firmato la borsa Ciao Bella

In fila per entrare in un locale newyorkese insieme ad Aiden Carrie ha abbinato una jumpsuit di raso blu a un cardigan di pelo coordinato, completando il tutto con una micro bag in cui entra a stento lo smartphone. La sua particolarità? È decorata con la scritta in strass Ciao Bella, un chiaro riferimento alla cultura e al turismo italiano. Tutti coloro che non l'hanno riconosciuta saranno lieti di sapere che si tratta di una "chicca" firmata Amina Muaddi, una bowlong bag di seta da 650 euro destinata a diventare virale proprio grazie a Carrie. Sebbene sia sul mercato da diversi anni, fino ad ora era passata inosservata: la protagonista di Sex and the City, che da sempre è un'indiscussa icona fashion, le ha fatto acquistare appeal, rendendola in pochi secondi una delle borse più desiderate del momento.

