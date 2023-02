And Just Like That 2, Carrie bacia Aidan con le scarpe gioiello da Cenerentola I tacchi sono la vera passione di Carrie Bradshaw e sono sempre scelte con un significato preciso. Sarà un caso che per baciare Aidan l’attrice Sarah Jessica Parker indossi un paio di ‘scarpette di cristallo’ come in una fiaba?

A cura di Beatrice Manca

La seconda stagione di And Just Like That 2 sta per arrivare: le ‘ragazze' ormai adulte di Sex and the city tornano con nuove storie e nuove passioni. Le foto trapelate dal set hanno mandato i fan in fibrillazione: la presenza di Aidan Shaw, ex fidanzato della protagonista Carrie Bradshaw, aveva fatto intravedere un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Ipotesi confermata dalla stessa attrice Sarah Jessica Parker, che ha postato le foto di un bacio tra i due. E, come in tutte le favole, la protagonista sfoggia un look romantico da vera principessa, con abito a rose e scarpette "di cristallo".

Le foto del primo bacio tra Aidan e Carrie

"Questa non è un'esercitazione", avverte l'attrice Sarah Jessica Parker condividendo sui social le prime immagini del bacio appassionato tra Aidan e Carrie. Le immagini hanno spaccato il pubblico della serie, tra chi non riesce a superare la scomparsa di Mr. Big e chi ha sempre fatto il tifo per Aidan. Su una cosa però sono tutti d'accordo: il look di Carrie è, come sempre, da fiaba.

Una foto di And Just Like That 2

Nella scena clou Carrie indossa un abito floreale con gonna a ruota e maniche lunghe, decorato con un tripudio di rose blu (è un caso che gli stylist abbiano scelto il fiore più romantico al mondo?) completato da una stola in raso color panna e una pochette verde smeraldo.

Sarah Jessica Parker con scarpe Roger Vivier

Le ‘scarpette di cristalli' di Carrie Bradsahw

Ma il dettaglio da fiaba sono le scarpe, il grande amore di Carrie: sappiamo che non sono mai casuali e raccontano sempre qualcosa in più sui sentimenti della protagonista. Nella prima stagione, ad esempio, tornarono le iconiche Manolo Blahnik blu, il simbolo dell'amore tra Carrie e Big.

Le scarpe Roger Vivier di Carrie (foto via Lyst)

Ora però c'è un nuovo amore e quindi un nuovo paio di scarpe cult: Carrie indossa un paio di Roger Vivier scintillanti, tempestate di strass. Si tratta delle pump ‘Flower Strass Buckle All Over Strass', preziose come un gioiello. In questa fiaba contemporanea la protagonista non ha più bisogno delle scarpette di cristallo: le bastano le pump di cristalli per trovare l'amore.