Perché Carrie Bradshaw indossa di nuovo l’abito da sposa del matrimonio con Big in And Just Like That 2 Sarah Jessica Parker indossò un magnifico vestito da sposa per la scena clou del film Sex and the city: oggi quell’abito è di nuovo sul set, scatenando le teorie dei fan sul significato.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @andjustlikethatmax

Un déjà vu? Un omaggio romantico? Un flashback? Sarah Jessica Parker è apparsa in abito da sposa sul set di And Just Like That 2 e, neanche a dirlo, le foto hanno scatenato i fan. Sì, perché non si tratta di un abito da sposa qualsiasi, ma proprio di quell'abito da sposa firmato Vivienne Westwood e passato alla storia come il Cloud Dress. Insomma: era il vestito scelto per il matrimonio tra Carrie Bradshaw e Mr Big. Le foto sono già virali e le teorie si moltiplicano: cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi?

L'abito da sposa di Carrie in Sex and the city

Correva l'anno 2008 e il personaggio di Big spezzava il cuore di Carrie – e il nostro – nel film di Sex and the city. La protagonista della fortunata serie tv, dopo aver rincorso per diverse stagioni l'amore della sua vita, veniva abbandonata all'altare. Disperata, sì, ma magnificamente vestita in Vivienne Westwood, con tanto di veletta e decorazione pennuta tra i capelli biondi.

Arriviamo all'anno 2022: sono passati quindici anni e Sarah Jessica Parker è stata fotografata di nuovo con quell'abito da sposa, questa volta sul set di And Just Like That 2, la serie che segue le protagoniste arrivate alla mezza età. Questa volta cambiano gli accessori: lunghi guanti turchesi abbinati alle scarpe con il tacco e un vaporoso mantello dello stesso colore. L'abito però è sempre quello, in tutta la sua gloria: bustier sagomato senza spalline, drappeggio vaporoso sulla gonna, veletta e piume tra i capelli.

Carrie in Vivienne Westwood And Just Like That 2

L'omaggio a Big in And Just Like That 2

Le foto hanno fatto il giro dei social in tempo record, scatenando le teorie dei fan sul significato della scena. Qualcuno ipotizza un flashback del giorno delle nozze, ma è poco probabile visto il cambio di styling e di accessori. Un romantico omaggio all'amore della sua vita? Seguendo il percorso della protagonista, potrebbe essere un modo per voltare pagina, dando una seconda chance all'abito iconico (e al suo cuore). La serie è ancora in fase di riprese, quindi per avere le risposte bisognerà aspettare: vuoi vedere che era semplicemente un peccato lasciarlo nel guardaroba?