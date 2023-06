Sarah Jessica Parker torna a essere Carrie: maxi fiocco di cristalli alla prima di And Just Like That Sarah Jessica Parker è tornata a coprire i panni di Carrie Bradshaw. Ha partecipato alla prima newyorkese di And Just Like That, il sequel di Sex and the City arrivato alla sua seconda stagione, e ha incantato tutti con un look ispirato agli anni ’50.

A cura di Valeria Paglionico

Carrie Bradshaw e le ragazze di Sex and the City sono tornate: dopo il grande successo delle puntate di debutto del sequel And Just Like That, è stata lanciata una seconda stagione. Le protagoniste sono sempre Carrie, Miranda e Charlotte, che nella nuova serie continuano ad affrontare la loro quotidianità da 50enni fatta di successi lavorativi, famiglia e vita amorosa. La prima non poteva che tenersi a New York, la città che ha sempre fatto da sfondo ai loro racconti, anche se ad attirare le attenzioni è stata la protagonista Sarah Jessica Parker, che ancora una volta ha dimostrato di essere un'icona di stile senza tempo e sempre sul pezzo.

Carrie Bradshaw, dall'abito da sposa alla jumpsuit

Qualche giorno fa l'Empire State Building di New York ha ospitato un evento speciale: la celebrazione dei 25 anni di Sex and the City, in occasione della quale è andata in scena anche la première della seconda stagione di And Just Like That. Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, è stata la madrina della serata e naturalmente ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile. Sebbene tutti parlino dell'iconico abito da sposa del primo matrimonio fallito con Mister Big (che ritorna in una delle puntate), l'attrice è riuscita a incantare il pubblico con qualcosa di un tantino meno appariscente ma ugualmente glamour. Ha seguito il trend delle tute sfoggiando un modello in crêpe nera firmato Saloni.

Sarah Jessica Parker in Saloni

Il look anni '50 di Sarah Jessica Parker

Si tratta di un modello nero ispirato agli anni '50 con i pantaloni dritti, la scollatura strapless e avvitato all'altezza della vita, la sua particolarità? È arricchita da un maxi fiocco bianco sul petto tempestato di cristalli scintillanti. Per completare il tutto Sarah ha scelto un semplice cardigan bianco e gli immancabili tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté spuntati a pois bianchi e neri. Capelli legati in una coda bassa, make-up effetto glow che ha esaltato gli occhi e orecchini scintillanti: Carrie è tornata e non ha deluso le aspettative di fashion addicted che l'hanno sempre amata fin dalle prime puntate di Sex and the City.