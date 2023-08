Sarah Jessica Parker adotta la gattina di Carrie in And Just Like That (ma il suo nome non è Shoe) Siete rimasti incantati dalla gattina di Carrie di And Just Like That? Sarete lieti di sapere che Sarah Jessica Parker l’ha adottata davvero nella vita reale ma con un nome diverso da Shoe.

A cura di Valeria Paglionico

È appena terminata la seconda stagione di And Just Like That, il sequel di Sex and the City che mostra le ragazze alle prese con la loro "nuova vita" da over 50, ed è stata un vero e proprio successo. Sebbene in molti si siano concentrati sul ritorno dell'iconica Samantha Jones durante la puntata finale (con tanto di borsa Fendi), è importante sottolineare che la serie si è conclusa anche con il debutto di una nuova protagonista: la gattina adottata da Carrie Bradshaw dopo che Che l'aveva portata a sorpresa nel suo appartamento. La cosa che in pochi sanno è che Sarah Jessica Parker l'ha accolta davvero in famiglia ma con un nome diverso.

La storia della gattina Shoe

Chi non è stato travolto dalla tenerezza nel momento in cui ha visto Carrie con la gattina grigia tra le braccia in And Just Like That? Nella serie il suo nome era Shoe, visto che amava nascondersi nelle scarpe griffate della protagonista. Era stato proprio questo il dettaglio che aveva fatto la differenza: sebbene inizialmente Carrie non avesse alcuna intenzione di tenerlo con lei, alla fine si è resa conto che anche la cucciolina aveva la sua stessa passione per le calzature ed è proprio per questo che non l'ha più restituita all'amica. La cosa che in pochi sanno è che Sarah Jessica Parker ha adottato davvero la gattina anche nella vita reale.

Sarah Jessica Parker col gattino di And Just Like That

Come si chiama la gattina di Sarah Jessica Parker

L'attrice si è servita dei social per annunciare che ha adottato la gatta anche nella vita reale: sebbene il post sia arrivato alla fine della serie, tutto è avvenuto lo scorso aprile, ovvero dopo le riprese delle ultime puntate del telefilm. Le sue parole sono state: "Si unisce a Rémy e Smila che abbiamo adottato a maggio 2022. Se ha un aspetto familiare, è perché lo è". L'attrice ha poi aggiunto che tutti i cuccioli sono stati tutti salvati da neonati dalla Connecticut Humane Society, associazione che ha anche scelto il nome "reale" della gattina. Nella vita vera non si chiama Shoe ma Lotus, in riferimento al mondo della botanica che l'associazione intende salvaguardare.