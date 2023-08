Samantha Jones, il cameo in And Just Like That: perché nel finale ha indossato una borsa Fendi Samantha Jones, alias Kim Cattrall, è tornata: ha fatto una breve apparizione nella puntata finale della seconda stagione di And Just Like That, incantando tutti col suo stile glamour. Per quale motivo ha indossato una borsa Fendi?

A cura di Valeria Paglionico

La seconda stagione di And Just Like That si è appena conclusa e ancora una volta è stata un successone. Carrie Bradshaw ha messo in stand-by la sua storia con Aiden (che le ha chiesto 5 anni di pausa), il tutto al termine di una cena stellata con gli amici di sempre, in occasione della quale ha detto addio all'iconico appartamento di New York che ha fatto da sfondo a tutte le avventure di Sex and the City. Il momento più atteso del finale del sequel, però, non poteva che essere il ritorno di Samantha Jones, alias Kim Cattrall, che per l'apparizione a sorpresa non ha lasciato nulla al caso in fatto di stile: ecco cosa ha indossato per la brevissima reunion con il cast originale dello show.

Il look di Samantha Jones per il cameo in And Just Like That

Lo scorso anno Kim Cattrall aveva deciso di disertare un possibile ritorno della sua Samantha Jones in And Just Like That a causa di alcuni screzi con la produzione, lo scorso maggio ha però annunciato che sarebbe presto diventata protagonista di un piccolo cameo, così da rendere omaggio ai milioni di fan che sentivano la sua mancanza. L'attrice è tornata nella puntata finale ma solo "a distanza", ovvero per telefonare Carrie e comunicarle che non sarebbe riuscita a presenziare alla cena di addio all'appartamento. Trench argento metallizzato, abito rosso fuoco, maxi bracciali d'argento e cover dello smartphone glitterata: a fare la differenza nel look di Samanta è stata la borsa. Per lei niente micro bag "Ciao bella" o clutch a forma di piccione, ha preferito l'eleganza della classica Fendi First di pelle verde lime (prezzo 2.700 euro).

Samantha Jones in And Just Like That

L'importanza della Maison Fendi in Sex and the City

A curare il look di Kim Cattrall per il cameo è stata ancora una volta Patricia Field, la costumista di Sex and the City che con la scelta di stile appariscente e sofisticata è riuscita a mettere in risalto il carattere forte dell'iconica Samantha. Per quale motivo, però, ha deciso di completare l'outfit proprio con la Fendi First bag?

La Fendi First bag

Sebbene all'apparenza si tratti di un caso, in verità è stata una mossa studiatissima: la Maison Fendi ha avuto un ruolo di primo piano in Sex and the City, è stato infatti uno dei primi marchi di lusso a collaborare con i produttori dello show, diventando quasi il simbolo dello stile glamour delle sue protagoniste (basti pensare al fatto che la richiesta delle Fendi Baguette è schizzata alle stelle grazie alla seconda stagione di And Just Like That). Con la scelta di stile messa in atto per il cameo di Samantha è come se si fosse "chiuso un cerchio": le "ragazze" di Sex and the City continueranno per sempre a essere considerate delle indiscusse icone fashion.