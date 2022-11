Ambra Angiolini dice addio al classico tubino: l’iconico abito diventa rock con la pelle nera È leather mania. Anche Ambra Angiolini si è fatta conquistare dal trend del momento, il look di pelle: ha rivisitato in chiave rock l’intramontabile tubino nero.

A cura di Giusy Dente

Il mondo dello sport incontra quello del profumo. In occasione delle Nitto ATP Finals, il torneo di tennis in corso a Torino, si è svolta la serata di Gala firmata Xerjoff. Il brand anche quest'anno ha realizzato un profumo chiamato, per l'occasione, Torino 22: la fragranza è ovviamente dedicata al tennis. È stata ospite della serata anche Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini segue il trend del momento

Il total look di pelle è il must di questa stagione, il look più amato da influencer e celebrities. Non è passata inosservata, sulle nuove passerelle Autunno/Inverno, la leather mania che ha contagiato gli stilisti delle principali Maison. Alexander McQueen, Burberry, Bottega Veneta, Miu Miu: tutte le Case di moda hanno dato spazio a una tendenza che in breve tempo ha contagiato tutti. È leather mania, con look di pelle declinati per ogni occasione: da giorno e da sera, audaci, comodi o sensuali. Elisabetta Canalis ha scelto una versione rock con minidress, chiodo e cuissardes per esempio; ma non è la sola contagiata dalla leather mania. L'hanno seguita anche Giulia Salemi in una puntata del Grande Fratello Vip, in versione total black; Belén Rodriguez a Le Iene in una variante sensuale ma colorata. Ambra Angiolini, invece, ha puntato sull'intramontabile tubino, reso però decisamente meno classico e tradizionale.

Ambra Angiolini in total leather

Ambra Angiolini per l'evento targato Xerjoff ha puntato su un capo intramontabile, quello che ogni donna dovrebbe avere nel guardaroba: è un capo iconico, perfetto per ogni occasione e perfetto da essere personalizzato a proprio piacimento. Si tratta del tubino nero, un vero e proprio classico senza tempo, il preferito di Audrey Hepburn e Coco Chanel. Nel tempo anche la petite robe noir ha subito le influenze delle mode e delle tendenze. Da quello in versione sexy con maxi scollatura di Elisabetta Canalis a quello stringato indossato da Levante come look premaman, anche il tubino si è adattato alle tendenze. Difatti il tubino di Ambra Angiolini è un modello in pelle, con bretelline sottili, scollatura rotonda e dettaglio in tulle trasparente sul décolleté. Per il tocco di colore, l'attrice ha scelto il rosso per smalto e rossetto.