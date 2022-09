Ambra Angiolini diventa ballerina: danza in tacchi alti e crop top Ambra Angiolini è tornata dalle vacanze e sembra avere voglia di nuove esperienze. Negli ultimi giorni si è trasformata in una ballerina, incantando tutti per talento e sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini è uno dei volti più amati della tv italiana e, nonostante siano ormai passati decenni da quando ha debuttato sul piccolo schermo con Non è la Rai, continua a essere seguitissima. Di recente ha conquistato una copertina fashion (con tanto di trikini scintillante) e ora è pronta per dare il via alla nuova avventura nei panni di giudice a X-Factor, talent che andrà in onda su Sky a partire dal 15 settembre. Per lei, però, le esperienze inedite non sono finite qui: nelle ultime ore si è trasformata in ballerina, dando prova di vantare un enorme talento e di avere sensualità da vendere.

"Per ballare bisogna avere voglia di sensualità"

Vacanze finite per Ambra Angiolini: l'attrice ha riposto nell'armadio micro bikini e tutine stellari e si è rilanciata a capofitto nel lavoro nell'attesa che cominci X-Factor. Cosa bolle in pentola per lei? Pare che voglia diventare una ballerina provetta ma questa volta non di pole dance come in passato ma di danza moderna. Come documentato sui social, ha preso delle lezioni di danza presso la Santinelli Dance Academy e diventerà protagonista di un evento esclusivo il prossimo 7 settembre. Al motto di "Per ballare bisogna aver voglia di felicità", Ambra ha lasciato libero sfogo alla sua innata sensualità.

Il look da ballerina di Ambra

Quale migliore occasione di una lezione di danza per osare con la propria femminilità? È proprio quanto fatto da Ambra in sala prove. Si è immortalata in un video social e ha rivelato il sensuale look da ballerina. Ha abbinato un aderentissimo leggings nero a vita bassa con il logo Nike sulla gamba a un crop top rosso fuoco con lo scollo a barca che ha rivelato le spalline del reggiseno sportivo e lasciato gli addominali in mostra. Per completare il tutto non ha rinunciato ai tacchi alti e ha poi tenuto i capelli legati in una coda, così da combattere il caldo con stile. Quando la vedremo ballare su un palcoscenico televisivo?