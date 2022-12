Ambra Angiolini è pronta per la finale di X-Factor, alla conferenza con la giacca crop rosso fuoco Manca poco alla finale di X-Factor 2022 e Ambra Angiolini sembra essere già pronta per dare spazio al glamour. Alla conferenza stampa che si è tenuta ieri ha puntato sul rosso e nero, apparendo trendy e sofisticata.

A cura di Valeria Paglionico

X-Factor 2022 volge al termine: giovedì 8 dicembre su Sky andrà in onda la finale e verrà rivelato il nome dell'artista che si aggiudica il titolo di vincitore di questa edizione. È proprio per dare qualche piccola anticipazione sulla puntata conclusiva dello show che ieri si è tenuta la conferenza stampa alla quale hanno partecipato tutti i giudici, Fedez, Dargen D'Amico, Rkomi e Ambra Angiolini. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto l'unica donna del team, che per l'occasione ha sfoggiato un look trendy e sofisticato che si rivelerà perfetto per le feste alle porte: ecco cosa ha indossato per posare di fronte i fotografi nei panni di giudice.

Ambra Angiolini in nero e rosso alla conferenza stampa

Durante i Live di X-Factor ha spaziato tra tutine trasparenti, corsetti aderenti in rosa Bubble-gum e audaci pantaloni di vernice, dando così prova di essere un'indiscussa icona di stile: ora Ambra Angiolini ha "anticipato" il Natale. Per partecipare alla conferenza che che si è tenuta alla vigilia finale del talent si è affidata ad Alessandro Vigilante, stilista che aveva già firmato il completo "futuristico" sfoggiato per i 30 anni di carriera, e che ora ha pensato per lei a qualcosa di più classico ma ugualmente trendy. L'attrice ha infatti abbinato il nero e il rosso, sfoggiando un top nero scollato e un paio di pantaloni palazzo a vita alta. A completare il tutto, dei décolleté di vernice con la zeppa maxi.

Ambra Angiolini in Alessandro Vigilante

Il blazer crop di Ambra

A fare la differenza, però, è stata la giacca: un blazer rosso fuoco, modello crop con l'abbottonatura doppiopetto firmato sempre da Alessandro Vigilante. Sebbene si tratti solo di un dettaglio in total red, il colore simbolo delle feste, l'outfit risulta essere perfetto per gli eventi natalizi, soprattutto quando si vuole puntare su qualcosa a tema ma allo stesso tempo di sobrio, elegante e glamour. Insomma, Ambra ha ancora una volta dato prova di non avere rivali in fatto di look e di certo anche durante la finale di X-Factor riuscirà a sorprendere i fan senza rinunciare alla sua innata classe.