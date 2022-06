Ambra Angiolini torna a ballare, in sala prove col body nero sgambato: “Per sentirmi viva” La passione per la danza non l’ha mai abbandonata: Ambra Angiolini continua a ballare, perché da quando è piccola è ciò che la fa sentire viva.

A cura di Giusy Dente

Un nuovo successo, si aggiunge alla lunga serie si soddisfazioni professionali di Ambra Angiolini. L'attrice ha vinto il Nastro d'Argento come Miglior attrice non protagonista, per il ruolo interpretato ne Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek. Il regista è stato il primo a credere in lei, quando nel 2007 l'ha voluta in Saturno contro e da allora il suo talento di attrice è stato sempre più valorizzato, su piccolo e grande schermo. Parallelamente ha portato avanti la carriera televisiva, cominciata 30 anni fa con Non è la Rai: presto la vedremo come giudice a X-Factor, la nuova avventura in cui si sta per lanciare, in una veste inedita. Pur avendo sperimentato tanto, cimentandosi anche con la radio e la musica oltre alla televisione e al cinema, c'è una costante nella sua vita, una passione che non ha mai abbandonato e che fa parte della sua quotidianità da sempre, anche se in modo più silente.

Ambra Angiolini, anima da ballerina

Sin da quando è piccola Ambra Angiolini ama ballare e prende lezioni di danza. Quando ha rimesso le scarpette ai piedi è stato come riconciliarsi con una parte di sé e difatti ha invitato tutti a cercare sempre la felicità, anche riscoprendo quelle piccole cose del passato che ci possono ancora rendere felici, che ci possono aiutare a stare bene con noi stessi. Nel suo caso, è muoversi al ritmo di musica. Di recente si è anche cimentata con una disciplina diversa: si è appassionata alla pole dance e ha anche condiviso con fan e follower alcuni momenti delle lezioni. L'attrice è una persona attiva e piena di energie, ama stare in movimento: la sala prove è una specie di habitat naturale in cui si sentirsi libera, in cui può lasciarsi andare.

Ambra Angiolini torna in sala prove

"Da sempre per sentirmi viva": ballare è ciò che rende Ambra felice e serena, la fa sentire libera e in pace con se stessa. Non ha mai rinunciato allo studio della danza, è un'attività che la accompagna da sempre. Da diverso tempo porta avanti questa passione assieme a Stefania Santinelli, presso l'omonima accademia. La coreografa è ormai anche un'amica, tra di loro c'è un rapporto di stima e affetto, che va oltre le lezioni. E sicuramente l'affetto è qualcosa di cui Ambra ha sempre potuto godere da parte del suo pubblico: fan e follower l'hanno sempre sostenuta e seguita. Dai tempi di Non è la Rai a oggi, è sempre stata nei cuori di tutti per la sua spontaneità, la sua allegria contagiosa, l'ironia e il talento. Un talento che a quanto pare ha anche nella danza. Nella breve clip condivisa sui social balla in modo sinuoso indossando un body nero sgambato, ha i capelli sciolti e sembra perfettamente concentrata sulla musica e sui movimenti del corpo, a proprio agio e nel suo mondo (oltre che in perfetta forma).