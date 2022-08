Ambra Angiolini col trikini scintillante è la regina fashion dell’estate Ambra Angiolini è diventata protagonista di un servizio fotografico pubblicato su Vanity Fair e per l’occasione ha osato in fatto di sensualità. Con indosso un trikini scintillante ha dimostrato di essere la regina fashion dell’estate.

A cura di Valeria Paglionico

Ambra Angiolini è tra i volti più amati della tv italiana: da quando ha esordito con Non è la Rai ad oggi sono passati esattamente 30 anni ma lei ha saputo reinventarsi, diventando un'attrice talentuosa e una conduttrice impeccabile. Per celebrare questo importante traguardo arrivato alla vigilia del debutto a X-Factor ha pensato bene di rilasciare un'intervista esclusiva a Vanity Fair. Ad accompagnare le sue parole sono state una serie di foto fashion e sensuali che hanno messo in risalto la sua bellezza naturale. Il capo che più di tutti ha esaltato l'innata femminilità dell'attrice? Il trikini scintillante.

Ambra Angiolini segue il trend del cut-out

L'avevamo lasciata prima a X-Factor con la tutina "stellare", poi in vacanza con l'under boob in vista, oggi ritroviamo Ambra sui social in una versione ancora più sensuale. Per lo shooting pubblicato da Vanity Fair ha seguito di seguire il trend del trikini, il costume intero dai dettagli cut-out che ha letteralmente spopolato durante l'estate 2022. Ha scelto un modello scintillante in argento con una scollatura maxi e due oblò sui fianchi che hanno lasciato la pelle nuda. Trucco appena accennato, capelli bagnati ed espressione provocante: la Angiolini ha dato prova di essere la regina fashion di questa stagione estiva.

I look di Ambra per lo shooting fotografico

Il look col trikini non è l'unico sfoggiato da Ambra nello shooting realizzato per la rivista: per la copertina ha scelto un maxi dress cut-out tempestato di paillettes gold, mentre nel resto del servizio ha spaziato tra un abito a fantasia con "le ali" e una pomposa creazione di tulle firmata Gucci. Il magazine sarà in edicola a partire dal 30 agosto ma la conduttrice ne ha già data una piccola anteprima sui social, dove ha condiviso diverse immagini realizzate nel backstage. Nella didascalia ha inoltre ringraziato tutti coloro che l'hanno aiutata, donandole una bellissima energia. Il nome che più di tutti spicca? Quello della figlia Jolanda Renga.