Ambra Angiolini al concerto del Primo Maggio: il maglione è un omaggio all’Ucraina Ambra Angiolini ha condotto il concerto del Primo Maggio a Roma: il primo look sul palco è un “manifesto” per la pace in Ucraina.

Dopo due anni di edizioni "a distanza" per il Covid, il Concerto del Primo Maggio torna a far ballare Roma. Piazza San Giovanni in Laterano si è di nuovo riempita di pubblico per celebrare la giornata dedicata ai lavoratori, ai loro diritti e alle loro tutele. Sul palco si sono alternati i big della musica italiana e le nuove promesse, da Ornella Vanoni a Coez, dalla Bandabardò a La Rappresentante di Lista. A condurre, ancora una volta, c'era Ambra Angiolini, che ha aperto la serata con un maglione "manifesto", a righe gialle e blu.

Il maglione di Ambra Angiolini ha i colori dell'Ucraina

Il "concertone", come viene chiamato, non è solo un appuntamento di festa ma una giornata per riflettere sul tema del lavoro e per aprire una discussione politica. Sul palco gli artisti hanno lanciato un appello per la pace in Ucraina, aprendo il concerto con Imagine. Ambra Angiolini non ha nascosto la commozione e ha voluto prendere posizione anche con gli abiti, in modo inequivocabile.

Ha aperto la serata con un semplice paio di jeans e un maglione a righe colorate gialle e blu, i colori della bandiera ucraina.Il maglione è firmato Stefanel e venduto sul sito del brand a 110 euro.

Ambra Angiolini in nero al concerto del Primo Maggio

Per il resto della serata la conduttrice si è cambiata d'abito, preferendo un semplice look total black: ha abbinato una camicia a un paio di pantaloni oversize con un leggero motivo gessato appena percepibile.

Infine, per la serata, si è riparata dal freddo con una giacca impermeabile color block, nera e amaranto. Ha lasciato i capelli sciolti con la frangetta che accarezzava il viso: un look semplice, adatto allo spirito della giornata. Energica e determinata, Ambra Angiolini ancora una volta ha conquistato il pubblico del concertone.