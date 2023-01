Ambra Angiolini in total black, la tutina nude gioca con strass e trasparenze Tra i must dell’inverno 2023 c’è la catsuit, cioè la tutina nera effetto seconda pelle. Lo stile da Catwoman ha conquistato anche Ambra Angiolini.

A cura di Giusy Dente

Non c'è alcun dubbio: tra i capi must dell'inverno 2023 c'è la catsuit, cioè la tutina effetto seconda pelle in total black. Lo stile da Catwoman ha conquistato celebrities e influencer, che amano sfoggiarlo sui social e agli eventi. La tendenza ha conquistato davvero tutti, anche Ambra Angiolini.

Anche Ambra è fan delle tute

Le tute one piece aderenti sono perfette per un look dark dal tocco elegante. Modelli trasparenti, impreziositi da dettagli scintillanti o tessuti pregiati, con sexy tagli cut out: ci sono tantissime possibilità a seconda del proprio stile e dell'occasione. Elettra Lamborghini con underboob in vista, Chiara Ferragni con una gamba nuda, Elisabetta Canalis con la schiena completamente scoperta: sono solo alcuni esempi.

La moda ha conquistato davvero tutti, compresa Ambra Angiolini. Già in due diverse occasioni le avevamo visto sfoggiare una tuta fasciante. L'ha scelta per la prima puntata di X Factor, un modello tempestato di stelle, con incrocio e goccia sul décolleté. L'ha poi riproposta in semifinale, ma stavolta in chiave scintillante e trasparente: un modello effetto vedo-non vedo impreziosito da strass.

Ambra con la tutina trasparente

Il nuovo modello di catsuit sfoggiato da Ambra Angiolini riguarda un progetto di lavoro, apparentemente. La conduttrice lo ha mostrato sui suoi social a fan e follower. Si tratta di una tuta aderente effetto seconda pelle nera di Pinko: presenta colletto leggermente alto, maniche lunghe, strass all over, pannelli di tulle trasparente posizionati su décolleté, schiena e fianchi. Il capo fa parte dell'esclusiva capsule collection realizzata per la Campagna Fall Winter 2022, Pinko Back to Black. Costa 985 euro sul sito ufficiale. La 45enne con la solita ironia che la contraddistingue ha scherzato su Instagram: "Tut(t)a casa e lavoro".