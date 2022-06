Chiara Ferragni come Catwoman: la tuta aderente lascia una gamba nuda Chiara Ferragni si gode un viaggio in Spagna all’insegna del glamour: per la prima notte a Marbella ha scelto una tutina nera che…copre solo a metà!

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni si gode l'inizio dell'estate in Spagna: l'imprenditrice di moda era tra le ospiti vip della sfilata Dior Cruise a Siviglia, dove ha sfoggiato un sensuale look da ballerina di flamenco, con abito nero e rosa tra i capelli. Ora si è spostata sulla Costa del Sol, precisamente a Marbella. Qui, tra un pomeriggio di relax in hotel e una cena a base di paella, Chiara Ferragni ha sfoggiato il look più audace dell'estate: la tutina seconda pelle…che copre solo a metà!

La tutina "a metà" di Chiara Ferragni

Una gamba nuda, l'altra completamente avvolta (piede incluso) in un tessuto nero effetto seconda pelle. L'ultimo look di Chiara Ferragni è decisamente particolare e ci conferma che i catsuit, le tutine fascianti che spopolavano lo scorso inverno, sono qui per restare.

Chiara Ferragni indossa David Koma

La versione estiva è alleggerita da tagli cut out e asimmetrie, proprio come quella dell'influencer: a metà tra un body e una jumpsuit aderente, la tutina lascia le braccia nude e si apre con un profondo taglio centrale all'altezza del seno. L'asimmetria crea un gioco particolare specialmente sulle gambe: l'ennesima prova che Chiara Ferragni non ha paura di osare e di celebrare il suo corpo con look audaci e glamour, dalla canottiera senza reggiseno fino all'abito intrecciato.

Il catsuit di Chiara Ferragni è firmato David Koma

Chi ha firmato il look di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni indossa un modello della collezione Primavera/Estate 2022 David Koma, lo stilista più amato dalle star. Basti pensare che in pochissimo tempo il brand nato a Londra ha vestito star del calibro di Beyoncé, Dua Lipa e Anne Hathaway. In Italia una grande fan del brand è Belén Rodriguez, che durante la conduzione del programma Le Iene ha sfoggiato un intero guardaroba interamente firmato David Koma.

Chiara Ferragni indossa i sandali Chiara Ferragni Brand

Chiara Ferragni ha completato l'outfit con un paio di sandali gioiello del suo brand, il modello Andromeda, in vendita sul sito al prezzo di 275 euro. Il dettaglio di tendenza? La pianta quadrata della pianta, una forma originale e il tacco…a forma di stella. Per copiare il look, però, forse è meglio aspettare settembre: solo Chiara Ferragni può resistere al caldo torrido fasciata in un look così aderente!