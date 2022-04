50 sfumature di verde: dalla regina a Kate Middleton, perché i reali amano questo colore C’è un colore che ricorre spesso, negli outfit delle donne della royal family inglese: è il verde. C’è una tonalità in particolare che amano molto: si chiama Edinburgh Green.

A cura di Giusy Dente

in foto: Camilla di Cornovaglia, Elisabetta II, Kate Middleton

Sappiamo che la regina Elisabetta è solita indossare abiti di colori sgargianti: questo ha a che fare, più che con questioni di stile, con ragioni di sicurezza. È un modo affinché sia sempre perfettamente riconoscibile e individuabile, anche in mezzo alla folla, così da proteggerla. Difficilmente vedremo Camilla vestita di giallo, fucsia o arancione, ma c'è un colore che sia lei che la sovrana indossano spesso. E come loro, lo sfoggia frequentemente anche Kate Middleton. Si tratta del verde, che soprattutto in una certa tonalità è molto amato non solo da loro tre, ma da tutte le donne della royal family.

in foto: la royal family in verde Edimburgo

Il verde Edimburgo nella royal family

Il verde è un colore molto amato nella royal family e c'è una tonalità specifica che ricorre frequentemente, negli outfit reali. Si tratta del verde Edimburgo. Edinburgh Green richiama il colore della livrea del principe Filippo, impiegato anche per le divise del personale. Il marito della regina Elisabetta lo amava particolarmente. Non a caso, per rendergli degnamente omaggio, nel giorno dei suoi funerali è stata utilizzata come carro funebre una Land Rover rivestita di questa tonalità.

in foto: Elisabetta II al memoriale per il principe Filippo

Al memoriale dello scorso marzo, la sovrana si è appunto vestita di questo verde profondo ed elegante, che però risulta meno pesante del nero. Ha aggiunto un ulteriore tributo al suo compagno di vita: la spilla Scarab indossata per il ritratto delle loro nozze di platino. Come Elisabetta II, hanno optato per la nuance preferita del defunto anche la principessa Anna e Camilla Parker Bowles, mentre Kate Middleton ha optato per i pois.

in foto: Camilla di Cornovaglia in verde

Kate Middleton veste di verde

Kate Middleton ha sfoggiato davvero ogni tipo di verde, da quando frequenta la famiglia reale. Il capo must dei suoi curatissimi look è il cappotto: ne possiede tantissimi e l'etichetta le impone di non toglierlo mai in pubblico. In occasione della recente festa di san Patrizio si è vestita appunto in verde forest dalla testa i piedi, cappotto compreso. Ha sempre rispettato la tradizione: omaggiare l'Irlanda attraverso il suo colore simbolo nel giorno della festa dedicata al patrono protettore.

in foto: Kate Middleton in verde smeraldo

Anche l'anno scorso lo aveva fatto, sfoggiando una giacca doppiopetto low cost color verde brillante. Anche nel 2020 il tour in Irlanda è stato caratterizzato da outfit green, dall'elegantissimo abito metallico all'abito midi a pois verde smeraldo. Più di recente, ha incantato tutti in occasione della cena di Stato tra i Cambridge e il Governatore della Giamaica con un romantico abito di tulle verde con spalle nude, completando il look coi gioielli della regina.

in foto: Kate Middleton in verde menta

È stata poi la volta del verde menta, un look romantico e bon ton in una nuance fresca e primaverile che le dona particolarmente, perché ne mette in risalto la bellezza autentica e genuina. La duchessa di Cambridge è davvero impeccabile in ogni occasione e non sbaglia mai un colpo, né in quanto a look né in quanto alla scelta dei colori. Si configura sempre più come la perfetta futura regina.