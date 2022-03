Kate Middleton come una fatina: alle Bahamas è primaverile con l’abito verde menta Kate Middleton ha fatto visita a una scuola delle Bahamas ieri pomeriggio e per l’occasione ha sfoggiato un look perfetto per la primavera (anche se qualche goccia di pioggia ha rischiato di rovinare la sua scelta di stile). Ha puntato tutto sul verde menta, indossando un abito delicato, romantico e bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton hanno temporaneamente abbandonato l'Inghilterra, da qualche giorno sono partiti alla volta dei Caraibi per il primo tour reale post pandemia e non potrebbero essere più felici e affiatati. Certo, il viaggio li ha costretti a lasciare i figli principini a casa, ma in compenso stanno visitando una serie di luoghi da sogno. Ieri, ad esempio, è stato il turno della visita alle Bahamas e, complici le temperature calde del luogo (anche se improvvisamente ha cominciato a piovere), la Duchessa è apparsa meravigliosa in una adorabile versione primaverile. Dopo l'abito giallo col fiocco bon-ton sul petto, questa volta ha optato per il verde menta, trasformandosi in una vera e propria fatina: ecco chi ha firmato il suo nuovo outfit.

Il verde menta è il colore must della primavera

Kate e William hanno fatto visita alla Sybil Strachan Primary School di Nassau, nelle Bahamas, e ad attirare tutti i riflettori su di sé non poteva che essere la Duchessa. Nonostante qualche goccia di pioggia abbia messo "a rischio" il suo outfit tipicamente primaverile, è riuscita comunque a incantare tutti con il suo stile elegante e bon-ton. L'avevamo lasciata con l'abito di pizzo total white ispirato a quello della regina e oggi la ritroviamo in verde. Se qualche giorno fa aveva scelto la nuance smeraldo, ieri pomeriggio ha preferito i toni pastello che vanno nel menta. Non è forse il colore perfetto per aggiungere un tocco originale e romantico alle prime giornate della bella stagione?

L’abito Self Portrait

Chi ha firmato l'abito di seta verde di Kate Middleton

Chi ha firmato l'abito verde menta di Kate Middleton? Il brand Self-Portrait. Per la precisione la Duchessa ha sfoggiato un modello midi in chiffon, caratterizzato da una gonna svolazzante alla caviglia e da un bustier plissettato, con le maniche corte e a sbuffo e dei bottoncini bon-ton al centro del décolleté. Quanto costa? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 350 sterline (circa 420 euro). Ha poi completato il tutto con un paio di pumps bianche col tacco a spillo di Jimmy Choo, mentre per quanto riguarda i capelli ha optato per una piega ondulata. Insomma, la Middleton non è solo un'indiscussa icona di stile, è anche la regina della primavera e di certo saranno moltissimi coloro che nelle prossime settimane si ispireranno a lei.

