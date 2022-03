Kate Middleton in verde per San Patrizio: il look a tema nasconde un omaggio all’Irlanda Kate Middleton ha preso parte alla 1st Battalion Irish Guards’ St. Patrick’s Day Parade ad Aldershot e per l’occasione ha sfoggiato un look a tema. Ha abbinato cappottino, cappello e scarpe (tutto in verde), aggiungendo la spilla di un trifoglio all’occhiello.

A cura di Valeria Paglionico

Il 17 marzo si celebra San Patrizio, una festa di origini irlandesi che ormai è diventata amatissima in tutto il mondo. Il principe William e Kate Middleton, ad esempio, da diversi anni non rinunciano mai agli eventi ufficiali tradizionali organizzati per l'occasione in tutta l'Inghilterra. Se fino a prima della pandemia organizzavano sempre dei brevi tour in Irlanda, questa volta hanno preso parte alla 1st Battalion Irish Guards' St. Patrick's Day Parade ad Aldershot. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata la Duchessa, il motivo? Ha sfoggiato un look a tema dal valore da capogiro: ecco chi ha firmato il cappottino verde dall'animo bon-ton della Duchessa.

Quanto costa il cappotto verde di Kate Middleton

Dopo aver reso omaggio all'Ucraina con un paio di orecchini durante il al Commonwealth Day, Kate Middleton è tornata a sorprendere col suo look. Insieme al marito ha partecipato a una parata per San Patrizio: se il principe ha indossato i tradizionali abiti militari, lei ha preferito qualcosa di più informale ma decisamente bon-ton. Ha sfoggiato uno dei suoi tanto amati coat dress, ovvero i cappottini avvitati e lunghi fino ai piedi, per la precisione il modello The Emilia firmato Laura Green London, caratterizzato da un'unica fila di bottoni in tinta, le spalline imbottite e una cintura in vita. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 3.200 sterline, ovvero, ovvero oltre 3.700 euro.

Il cappotto di Laura Green London

Perché Kate Middleton aveva un trifoglio all'occhiello

Anche questa volta a fare la differenza sono stati gli accessori in total green (il colore simbolo di San Patrizio). La Duchessa ha completato l'outfit con un paio di décolleté Emmy London, degli orecchini di diamanti e smeraldi e con un cappellino sempre verde in pieno stile britannico di Lock & Co. Hatters. All'occhiello della giacca, inoltre, portava dei rametti veri di trifoglio e una spilla d'oro della collezione reale. Si tratta di un gioiello appartenuto alla regina madre sempre a forma di trifoglio (un altro simbolo dell'Irlanda e delle celebrazioni del 17 marzo), ormai ereditato da Kate da oltre 10 anni. In versione "irlandese" Kate Middleton non è forse ancora una volta impeccabile?

