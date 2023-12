Come decorare la tavola di Natale 2023, le idee migliori per apparecchiarla in modo elegante Come apparecchiare la tavola di Natale 2023? Si può puntare sul classico bianco e oro, su un anti-convenzionale effetto dark o sulla tradizionale stampa tartan: ecco quali sono i colori di tendenza del momento e i consigli da seguire sulla mise en place per le feste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Le feste sono alle porte ed è arrivato il momento di pensare alle cene e ai pranzi in famiglia, organizzando tutto nei minimi dettagli per rendere ogni evento speciale. Da cosa partire? Dalla tavola di Natale che, se decorata nel modo giusto e con un tocco di originalità, riesce ad aggiungere un tocco ancora più magico e glamour alle giornate trascorse con i cari. Tavola natalizia in bianco e oro, con elementi naturali e green o con i tradizionali soldatini dello Schiaccianoci: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla mise en place, dalla tovaglia al centrotavola, fino ad arrivare ai segnaposti, sui colori di tendenza di questo periodo e i consigli da seguire per apparecchiare tutto in modo super elegante.

La mise en place di Natale 2023

Il Natale è un momento in cui ci si ritrova con le persone care e, complice l'atmosfera di festa e di magia che lo contraddistingue, la casa va trasformata con albero, presepe e luci colorate. La tavola non deve mancare all'appello e deve essere decorata con idee a tema e diverse dal solito per rendere i festeggiamenti ancora più speciali. La tovaglia non deve essere quella di tutti i giorni, bisogna preferire un modello nei tipici colori natalizi o quanto meno con delle decorazioni che evocano le atmosfere invernali. Stessa cosa vale per le posate, i bicchieri e il servizio di piatti, che vanno usati nella loro totalità, così da arricchire ancora di più la tavola. Non può mancare il centrotavola, magari uno di quelli decorati con vischio, pigne e candele, e i segnaposti personalizzati per ogni commensale. Si possono poi aggiungere sfere di cristallo, sottobicchieri a tema, stelle scintillanti decorative e accessori sparkling: l'importante è non avere paura di osare, rendendo la tavola di Natale una vera e propria esplosione di gioia e di colori.

Tavola di Natale 2023 bianco e oro

Tra gli abbinamenti più trendy per la tavola di Natale 2023 c'è un classico intramontabile: il bianco e oro (meglio se dall'effetto metallizzato). Se da un lato il total white rimanda alla comune atmosfera casalinga, il gold aggiunge quel tocco sparkling che non può proprio mancare durante le feste. Si possono alternare piatti delle due diverse tonalità, usare posate gold e aggiungere anche qualche tocco di verde: il risultato elegante sarà assolutamente assicurato.

Coin Casa

Tavola dark con elementi scuri

Chi non ama le convenzioni può stravolgerle con un'idea originale ma allo stesso tempo glamour, di cosa si tratta? Di una tavola di Natale all'insegna dello stile dark. Gli elementi principali, dai piatti ai bicchieri, fino ad arrivare ai segnaposti, devono essere scuri ma, per evitare che l'effetto finale risulti un tantino "gotico", vanno aggiunti dei punti luci, magari con qualche candela sul centro tavola, con qualche decoro sparkling o semplicemente con un sottopiatto gold.

Kasanova

Tavola di Natale 2023 tartan

Un altro classico per la tavola natalizia è la stampa tartan, quella realizzata con gli iconici quadroni concentrici, tutti nei toni tipici delle feste, ovvero il rosso, il verde e il bianco. In questo caso, però, non bisogna esagerare con la fantasia check, completando la mise en place con qualche elemento monocromatico ma nelle stesse nuance, prima tra tutte il total red.

Coin Casa

Tavola nature green

In un'epoca di cambiamenti climatici estremi, la moda green, quella che limita al massimo ogni tipo di spreco, è tra le più trendy anche quando si parla di mise en place natalizia. Coloro che vogliono essere ecosostenibili durante le feste possono decorare la tavola con elementi naturali, dai lavoretti fatti a mano ai tovaglioli lavabili, fino ad arrivare agli accessori riciclabili (o riciclati): la parola chiave è evitare tutto ciò che verrà gettato al termine del pranzo o della cena.

Maisons Du Monde

Tavola in bianco e rosso

Una tavola di Natale in pieno stile tradizionale? Quella in bianco e rosso con elementi e accessori a contrasto. Si tratta di due colori da sempre considerati il simbolo delle feste e non possono proprio mancare in casa di coloro che amano le usanze "timeless". Il risultato super elegante è assicurato, soprattutto se si aggiunge qualche tocco sparkling in tinta e qualche elemento naturale, magari qualche fiore della stella di Natale sul centrotavola.

Coin Casa

Tavola toy

Cosa fare, invece, se si vuole approfittare del Natale per "tornare bambini"? In questo caso non bisogna avere paura di risultare troppo infantili con una tavola "toy", ovvero decorata non solo con i colori tipici delle feste ma anche con i simboli natalizi iconici, dai soldatini dello Schiaccianoci ai pupazzi di neve, fino ad arrivare ai Babbo Natale. Che siano stampati sulla tovaglia o sui piatti, che decorino i segnaposti o che compaiano sugli accessori da cucina, non importa, l'unica cosa che conta è lasciarli bene in vista durante le tradizionali cene in famiglia, così da riscoprire il vero senso magico del Natale.

Kasanova