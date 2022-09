Carlo III è Re: dove andrà a vivere il nuovo Sovrano del Regno Unito Gli occhi del mondo sono ora puntati su di lui che indosserà il mantello da Re e prenderà il posto della sovrana più longeva e amata dal popolo britannico e non solo, nel suo ruolo ufficiale come nelle sue residenze.

A cura di Clara Salzano

Dove andrà a vivere il nuovo Re Carlo III

God save the King, urlerà adesso il popolo britannico. Dopo la morte della Regina Elisabetta II e decenni di attesa, Carlo è infatti diventato Re del Regno Unito che vuol dire essere non solo capo di stato per il Regno Unito, ma anche per altre 14 nazioni tra cui Canada e Australia. Gli occhi del mondo sono ora puntati su di lui che indosserà il mantello da Re e prenderà il posto della sovrana più longeva e amata dal popolo britannico e non solo, nel suo ruolo ufficiale come nelle sue residenze.

Carlo sarà ufficialmente proclamato re sabato, Dopo il suo rientro a Londra, re Carlo III, appena salito al trono britannico, pronuncerà un discorso inaugurale alla nazione il giorno dopo la morte della regina Elisabetta II. Questo momento sarà il fulcro di una solenne giornata di ricordo per la regina e definisce il momento di passaggio e continuità di governo nella monarchia costituzionale. Re Carlo III è diventato inoltre capo del Commonwealth, che comprende 56 paesi indipendenti, in 14 dei quali è anche capo di stato, e 2,4 miliardi di sudditi.

La residenza ufficiale di Re Carlo III

Buckingham Palace a Londra viene spesso chiamato The Palace proprio per indicare dove vive il sovrano del Regno Unito, oggi Re Carlo III. All'interno dell'importante monumento di Westminster, una delle principali attrazioni turistiche di Londra, si trovano gli appartamenti reali che comprendono 775 stanze dove risiede la famiglia Reale e la Corte. Generalmente il Sovrano vive a Buckingham Palace durante la settimana, dal lunedì al venerdì, per poi spostarsi nelle altre residenze fuori Londra nel weekend.

Buckingham Palace

La residenza di campagna del re

Windsor Castle, nel Berkshire, è la residenza di campagna ufficiale della famiglia reale, dove i reali si recano soprattutto nei fine settimana, durante le festività pasquali, per il Royal Ascot di giugno e in occasione delle celebrazioni dell'Ordine della Giarrettiera. È sempre stato un luogo molto caro alla Regina Elisabetta II. Si tratta di un vero e proprio castello medievale immersa in un terreno di 11 ettari molto amati anche dai cani della defunta sovrana.

Windsor Castle

Le residenze scozzesi della famiglia reale

Sono numerose le occasioni per cui la Famiglia reale inglese si reca in Scozia durante l'anno. L'ultima è stata proprio la triste dipartita della Regina Elisabetta II che ha portato il futuro Re Carlo e i figli William e Harry al capezzale della vecchia sovrana. La Sovrana è infatti morta nel Balmoral Castle ad Aberdeenshire, che è un'eredità di re Giorgio VI del Regno Unito, padre della regina.

Bandiere a mezz’asta al Balmoral Castle

Si tratta di un castello abitato soprattutto nel periodo estivo, da fine luglio a fine settembre, dalla famiglia reale, che però si differenzia dalla residenza reale scozzese ufficiale che è a Edimburgo. Holyrood Palace è un castello abitato ogni anno per una sola settimana di luglio, che viene definita appunto Holyrood Week, e nelle visite ufficiali del Sovrano.