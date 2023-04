Valentina Ferragni, la manicure della primavera è minimal ma con le farfalle pastello Valentina Ferragni ha rifatto la manicure per la primavera. Niente tinte accese e vitaminiche, ha preferito uno smalto nude con delle farfalle pastello su alcune dita.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni ha ritrovato la serenità dopo la rottura con Luca Vezil. Oltre a godersi la vita da single tra serate folli con gli amici e viaggi in giro per il mondo, si è anche lanciata a capofitto nel lavoro, raggiungendo risultati incredibili. Ha lanciato una nuova collezione di gioielli (con tanto di tailleur identico a quello della sorella Chiara), ha presenziato alla Design Week milanese e sui social continua a lanciare quotidianamente mode e tendenze. Nelle ultime ore si è rifatta la manicure, proponendo un'idea minimal e originale che si rivelerà perfetta per la primavera.

Valentina Ferragni mostra la nuova manicure

L'avevamo lasciata come una Barbie (ma in versione sexy) alla Design Week di Milano, ora ritroviamo Valentina Ferragni alle prese con una seduta dall'estetista di fiducia. Ha fatto visita al salone milanese Ministry of nails e ha scelto la manicure da sfoggiare nelle prossime settimane primaverili, le prime dell'anno davvero calde e soleggiate. Niente colori accesi o vitaminici, ha preferito la sobrietà del nude con uno smalto nel bianco latte. Per quanto riguarda la forma, è rimasta fedele alle unghie a mandorla di media lunghezza, l'ideale per aggiungere un tocco chic a ogni look.

La nuova manicure di Valentina Ferragni

La nail-art con le farfalle rosa

La particolarità della manicure di Valentina Ferragni sta nelle decorazioni. Sebbene abbia puntato tutto su uno stile minimal, ha aggiunto un tocco originale ma allo stesso tempo romantico: delle micro farfalle realizzate a mano su alcune dita. Ce ne sono tre sul pollice e una sull'anulare, sono in rosa pastello, il suo colore preferito, e hanno reso ancora più delicata e sofisticata la nail-art primaverile. Insomma, la sorella di Chiara è pronta per dare il via con stile alle giornate soleggiate: in quante prenderanno ispirazione dalla sua manicure per essere ancora più chic e glamour?