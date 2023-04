Valentina Ferragni “imita” Chiara: lancia i nuovi gioielli col suo stesso completo verde smeraldo Valentina Ferragni ha lanciato la sua nuova collezione di gioielli per la S/S 2023, lo ha fatto nel suo ufficio, approfittandone per sfoggiare un look perfetto per la primavera. Dove avevamo già visto il completo verde smeraldo?

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è ormai un'imprenditrice di successo e ogni giorno è impegnata con nuovi progetti e shooting. È attivissima nella vita mondana milanese, ha un brand di gioielli tutto suo e, come se non bastasse, sui social viene considerata una vera e propria influencer. Di recente ha partecipato alla Design Week 2023, lo ha fatto documentando su Instagram tutti i luoghi e le installazioni più particolari in città, ma nelle ultime ore si è dedicata al suo marchio. Ha presentato la nuova collezione di Valentina Ferragni Studio e ne ha approfittato per sfoggiare un look in pieno stile primaverile in verde smeraldo (identico a quello della sorella Chiara).

Valentina Ferragni inaugura il nuovo ufficio

Ieri sera Valentina Ferragni ha organizzato un press day per il lancio della collezione Spring/Summer 2023 dei suoi gioielli, lo ha fatto nel nuovo ufficio milanese che ha appena ristrutturato e non ha esitato a documentare tutto sui social. Al motto di "Ho il cuore pieno di gioia", si è immortalata con la socia Alessandra Osio sullo sfondo delle collane e degli orecchini preziosi e glamour firmati Valentina Ferragni Studio. Sono tutti in oro ma con alcuni dettagli smaltati con colori fluo e sono contraddistinti dall'ormai iconica V pendente. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di sé in fatto di stile? Valentina ha puntato su un vitaminico verde smeraldo, illuminando l'evento col suo animo fashion.

Valentina Ferragni indossa Chiara Ferragni

Il completo verde di Valentina Ferragni

Per il lancio della sua nuova collezione Valentina Ferragni si è affidata al brand di abbigliamento della sorella Chiara: ha infatti indossato uno dei completi primaverili della Chiara Ferragni Collection abbinando un crop top strapless e a punta a un paio di pantaloni leggermente a zampa, per la precisione un modello a vita alta e con degli mini spacchi sul davanti, il tutto in un vitaminico verde acceso. Perché l'outfit ci sembra "già visto"? Era già stato sfoggiato da Chiara, che lo aveva presentato in anteprima durante una serata con Amadeus e Giovanna Civitillo. Quest'ultima lo aveva portato con una giacca in tinta, mentre Valentina ha preferito non usare il blazer, così da renderlo più sbarazzino. In quante prenderanno ispirazione da lei per la primavera?