Valentina Ferragni alla Design Week: punta sulla comodità ma non rinuncia alle paillettes Valentina Ferragni sta partecipando alla Design Week milanese, per dare il via agli eventi ha puntato tutto sulla comodità: ecco il look casual che ha sfoggiato nella prima giornata del Fuorisalone.

A cura di Valeria Paglionico

È partita ufficialmente la Milano Design Week 2023 e, tra gli eventi del Fuorisalone e quelli delSalone del Mobile, fino al prossimo 23 aprile saranno moltissimi i brand che apriranno le porte al pubblico per svelare location e installazioni esclusivi, dai giardini segreti ai palazzi nobiliari arredati in modo contemporaneo, fino ad arrivare a showroom trasformati in vere e proprie opere d'arte. Valentina Ferragni, da sempre molto attiva nella mondanità milanese, non poteva perdersi un appuntamento tanto glamour e sui social ha annunciato ai followers che li avrebbe accompagnati con foto e Stories attraverso i luoghi più esclusivi della Design Week: ecco cosa ha indossato per dare il via a questa esperienza.

Valentina Ferragni alla Design Week

La prima installazione visitata da Valentina Ferragni nella giornata inaugurale della Design Week è stata The Amazing Playground, una sorta di altalena gigante realizzata da Amazon e Stefano Boeri all'interno del Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano. Si tratta di uno ampio spazio interattivo ed esperienziale, il cui obiettivo è spingere i visitatori a tornare un po' bambini riscoprendo il loro lato più infantile. Inquadrando i QR code sparsi negli angoli della struttura, sarà inoltre possibile scoprire una selezione di prodotti di arredo di design per la casa disponibili su Amazon.it. Quando è possibile visitare l'installazione? Tutti i giorni fino al 26 aprile dalle 10 alle 24 (a eccezione del 24, 25 e 26 aprile quando la chiusura verrà anticipata alle 22).

Valentina Ferragni al The Amazing Plkayground

Il look "streetstyle" di Valentina Ferragni

Al motto di "Let’s swing. Come tornare bambini in un secondo", Valentina Ferragni ha documentato la sua prima giornata alla Design Week di Milano, rivelando ai fan un look capace di mixare casual e glamour.

Valentina Ferragni con la giacca Supreme

Ha puntato sulla comodità abbinando un paio di jeans leggermente a zampa a delle sneakers Nike bianche e verdi. La cosa particolare è che ha completato il tutto con una giacca sportiva in stile college firmata Supreme, un modello di raso ricoperto di paillettes scintillanti e colorate. Naturalmente non è mancato un tocco di lusso con una borsetta Chanel, per la precisione un modello classico in pelle martellata declinata in un vitaminico arancione. Valentina non è forse super sofisticata anche in versione street?