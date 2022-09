Tra i messaggi per Federer ne manca solo uno: cosa c’è dietro lo strano silenzio di Djokovic Dopo l’annuncio del ritiro di Roger Federer sui social sono piovuti numerosissimi messaggi. In tanti hanno dedicato un pensiero a Federer, compresi Nadal e Alcaraz, ma non è arrivato nessun post da parte di Djokovic.

A cura di Alessio Morra

L'addio al tennis di Roger Federer è una delle notizie dell'anno. Si è chiusa un'era, forse l'era più bella nella storia di questo sport. In ogni angolo del mondo in tantissimi hanno dedicato un pensiero allo svizzero, che ha ricevuto messaggi splendidi da parte anche di tantissimi atleti e ovviamente da parte di tanti tennisti, di ieri e di oggi che hanno voluto onorarlo, omaggiarlo e hanno voluto anche raccontare alcuni episodi particolari o poco noti. Su tutti brilla, ovviamente, il lungo post di Rafa Nadal, rivale e amico fraterno di Federer, e fa da contraltare a quel messaggio il silenzio di Novak Djokovic, uno dei pochissimi a non aver fatto un tributo all'ex numero 1 del mondo.

Roger Federer ha deciso di lasciare a 41 anni, è più di una stagione che non disputa un match e vivrà l'ultimo evento della sua carriera alla Laver Cup la prossima settimana. Dopo l'annuncio sui canali social di Roger sono arrivati a cascata veramente un numero infinito di messaggi. Tutto il suo mondo, quello del tennis che lui stesso ha detto di aver sempre adorato, gli ha dedicato un ricco omaggio.

Ci hanno pensato i suoi avversari di un tempo, quelli che l'attività l'hanno abbandonata da tempo – come Roddick, Del Potro, Nalbandian, James Blake – tantissime giocatrici – da Serena Williams, che ha lasciato pochi giorni fa, a Petra Kvitova, campionesse di Wimbledon come Roger.

Leggi anche Il rigorista della Juventus diventa un mistero: strano messaggio di Allegri su Bonucci e Vlahovic

Poi sono giunti una sfilza di messaggi degli eroi di oggi. Da Carlos Alcaraz, il nuovo numero 1, fresco di successo agli US Open, a Ruud, il numero 2, da Tsitsipas che ha scritto: "We love Roger" a Sinner, che ha postato una bella foto con Roger, fino a Nadal, che è legato da amicizia fraterna a Federer, e ha scritto: "Vorrei che questo giorno non sarebbe mai arrivato – scrive Nadal – È un giorno triste per me personalmente e per gli sport di tutto il mondo".

Un mare di affetto per un campionissimo come Federer, che questo affetto se l'è guadagnato sul campo. Ma all'appello è mancato il messaggio di un altro ex numero 1 e cioè Novak Djokovic. Il tennista serbo, a quasi ventiquattro ore dall'annuncio ufficiale, via social, ancora non ha rilasciato un messaggio.

Ciò non deve stupire. Innanzitutto va detto che Djokovic non è uno dei tennisti che maggiormente si dedica ai social network. Inoltre questa settimana a causa di problemi personali, non meglio specificati, il 7 volte vincitore di Wimbledon ha rinunciato a giocare in Coppa Davis, dopo aver dato l'assenso alla convocazione in un primo momento. Il post, comunque molto probabilmente arriverà, considerando pure che entrambi giocheranno la Laver Cup per l'Europa, faranno gruppo, vivranno una settimana fianco a fianco e proveranno a far vincere ancora una volta l'Europa.

Djokovic e Federer in occasione del centenario del centrale di Wimbledon.

Certamente va detto anche che Djokovic e Federer non sono i migliori amici, non hanno un bel rapporto come quello che Roger ha con Rafa. Il loro rapporto non è mai sfociato in liti furenti, ma al di là del rispetto dell'uno per l'altro (non può essere altrimenti tra due giocatori immensi) non c'è mai stato un feeling bello e forte fuori dal campo. Ma non è certo questo il motivo per cui non è ancora arrivato un tweet di Djokovic per Federer.