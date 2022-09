Quando gioca Federer alla Laver Cup, la data dell’ultima gara prima del ritiro Roger Federer alla Laver Cup chiuderà la sua carriera. La Laver Cup contrapporrà l’Europa e il Resto del Mondo. L’edizione 2022 si terrà a Londra dal 23 al 25 settembre.

A cura di Alessio Morra

Dal 23 al 25 settembre a Londra si disputerà la quinta edizione della Laver Cup, che contrappone l'Europa e il Resto del Mondo. Questa manifestazione è stata modellata sulla Ryder Cup, storica manifestazione di Golf che vede sfidarsi i migliori golfisti europei e americani. L'Europa fin qui ha sempre trionfato, lo ha fatto negli anni con Federer, Nadal, Djokovic, ma anche con Medvedev e Tsitsipas. I capitani Bjorn Borg e John McEnroe hanno diramato le convocazioni e nella squadra dell'Europa ci sarà spazio pure per Roger Federer, che a Londra nella Laver Cup disputerà l'ultima partita da professionista della sua strepitosa carriera.

Quando si gioca e come funziona la Laver Cup 2022

Europa contro Resto del Mondo dunque. Quest'anno si gioca in casa dell'Europa, in virtù del principio di alternanza. Lo scorso anno si scese in campo a Boston. Come sede è stata scelta Londra, la 02 Arena, dove si disputeranno 12 partite tra il 23 e il 25 settembre. Il regolamento della competizione è un po' particolare, ma non è complicato. Si disputano tre incontri di singolare e uno di doppio venerdì 23 settembre, ma anche sabato 24 e domenica 25. Ma non tutte le partite hanno lo stesso valore. Perché chi, tra Europa e Resto del Mondo, vince gli incontri del venerdì ottiene 1 punto, mentre le gare del sabato valgono 2 punti, quelle della domenica 3.

Quando giocherà Roger Federer nella Laver Cup 2022

Difficile in questo momento capire quando e contro chi Federer disputerà l'ultimo match della sua carriera. Perché i capitani hanno la possibilità di scegliere quali giocatori schierare fino a pochi minuti prima del via del rispettivo incontro. Dunque considerando che Federer non gioca un match dal luglio del 2021 viene da pensare che Borg lo manderà in campo o in un doppio, forse in tandem con Nadal, o in una sfida di singolare nell'ultima giornata, magari a risultato già acquisito. In fondo nell'edizione 2021 si tenne un doppio con giocatori di prima fascia che però non valeva per il punteggio, ma era una classica esibizione.

Leggi anche Milan-Inter: le probabili formazioni e quando si gioca il derby a San Siro

Chi gioca la Laver Cup 2022

Capitan Borg ha convocato 6 giocatori per l'Europa. L'elenco è quasi il migliore possibile, pure se manca all'appello il numero 1 Alcaraz. Perché ci sono quattro ex numeri 1: Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e Roger Federer. Con loro Stefanos Tsitsipas e il norvegese Casper Ruud, finalista agli US Open e numero 2 del mondo. John McEnroe per il team del Resto del Mondo ha scelto il canadese Felix Auger-Aliassime, tre americani: Frances Tiafoe, semifinalista agli US Open, il doppista Jack Sock e Taylor Fritz. Con loro anche l'argentino Diego Schwartzman e l'australiano Alex de Minaur.

Il programma della Laver Cup e dove vederla in Tv la Laver Cup

Dodici partite da giocare. Quattro gare per ogni giornata, prima tre singolari e poi il doppio. Si disputeranno due incontri di singolare di pomeriggio, si comincerà alle 14 ora italiana. Poi un singolare e un doppio dalle ore 20 italiane. Questo sarà il programma in tutte e tre le giornate di gara.

Venerdì 23 settembre: due incontri di singolare dalle ore 14:00

Venerdì 23 settembre: un incontro di singolare e uno di doppio dalle ore 20:00

Sabato 24 settembre: due incontri di singolare dalle ore 14:00

Sabato 24 settembre: un incontro di singolare e uno di doppio dalle ore 20:00

Domenica 25 settembre: due incontri di singolare dalle ore 14:00

Domenica 25 settembre: un incontro di singolare e uno di doppio dalle ore 20:00

I diritti televisivi in esclusiva della Laver Cup, l'ultimo evento che vedrà come giocatore professionista Roger Federer, sono stati acquistati da Discovery. Dunque la Laver Cup 2022 sarà visibile su Eurosport, canale a pagamento visibile dagli abbonati di Sky e DAZN, oltre che a quelli di Discovery. In streaming la Laver Cup si potrà seguire sul Player di Eurosport, ma anche con Sky Go, DAZN e Discovery +.