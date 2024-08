video suggerito

Sinner-Tiafoe oggi in finale all’ATP Cincinnati, quando gioca: a che ora e dove vedere la partita in TV e streaming Sinner-Tiafoe è la finale del Masters 1000 di Cincinnati in programma oggi lunedì 19 agosto non prima delle 22 italiane con diretta TV su Sky. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner in finale a Cincinnati affronta oggi Tiafoe. La partita sarà trasmessa in diretta TV esclusiva su Sky a partire dalle ore 22 italiane di oggi lunedì 19 agosto. Si tratta della 19a finale per il tennista numero uno al mondo, che va a caccia della 15a vittoria che gli permetterebbe di blindare ulteriormente il primo posto rispetto agli inseguitori Djokovic e Alcaraz. I precedenti tra Sinner e Tiafoe sono 4, con tre vittorie per il tennista italiano: l’ultima è arrivata nella scorsa stagione ai quarti di Vienna. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida.

A che ora gioca Sinner oggi contro Tiafoe in finale al Masters di Cincinnati: orario e programma

La finale del torneo di Cincinnati tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe si giocherà oggi lunedì 19 agosto non prima delle 22, ora italiana. Il match non dovrebbe subire slittamenti di orari e si disputerà sul centrale dell'impianto americano.

Dove vedere Sinner-Tiafoe in tv e streaming

Dove vedere Sinner-Tiafoe in TV? La partita valida per la finale del torneo Masters 1000 di Cincinnati si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky, senza possibilità dunque di una trasmissione in chiaro. Il match si potrà vedere su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. per quanto riguarda lo streaming, si potrà seguire sull'app Sky GO riservata agli abbonati Sky. Diretta anche su NOW, piattaforma live on demand.

I precedenti tra Sinner e Tiafoe

I precedenti tra Sinner e Tiafoe sono 4, con tre vittorie per il tennista italiano. L’ultima è arrivata nella scorsa stagione ai quarti di Vienna. Un match particolare fu quello del 2021, quando l’americano sotto di un set si riprese, anche grazie al suo solito atteggiamento da guascone portando il pubblico dalla sua parte. Da allora, Jannik è cresciuto esponenzialmente anche dal punto di vista mentale.