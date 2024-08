video suggerito

Sinner vola in finale all’ATP Cincinnati, battuto Zverev: resterà numero uno al mondo anche dopo l’US Open Jannik Sinner batte Sascha Zverev e vola in finale all’ATP Cincinnati dopo un match durato più di tre ore. Affronterà Frances Tiafoe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Jannik Sinner batte Sascha Zverev e vola in finale all'ATP Cincinnati dopo un match durato più di tre ore, fatto di grande tecnica e intensità. L'azzurro si è imposto col punteggio di 7-6, 5-7, 7-6 in una delle partite che, probabilmente, verranno ricordate dagli amanti del tennis come tra le più belle dell'anno 2024. Il tennista numero uno al mondo ha mostrato una condizione in crescita e nella lotta di nervi con il suo avversario è salito di livello alla distanza.

Una vittoria importantissima per Jannik, che manterrà la posizione di numero uno al mondo che aritmeticamente occuperà anche dopo gli US Open. Sinner interrompe così la serie di quattro vittorie consecutive di Zverev e raggiunge la 19esima finale ATP in carriera, dove affronterà Frances Tiafoe.

Sinner in finale a Cincinnati: "Questa vittoria significa tanto"

Queste le parole di Sinner dopo la vittoria contro Zverev e l'approdo in finale a Cincinnati: "È stato un match molto duro ma anche divertente. L’atmosfera è stata fantastica per tutto l’incontro, ci sono state condizioni diverse, dal sole alla pioggia fino a quella che ormai è sessione serale. C’era tanta tensione per tutti e due, sono molto contento di questa vittoria e di essere in finale. Sono riuscito ad alzare il livello nei momenti importanti, questa è stata la mia forza. Ho avuto qualche momento di alto e basso, ma penso sia stata un’ottima partita di entrambi. Zverev ha servito molto bene. Questa vittoria significa molto anche per quello che sto attraversando, sono contento in ogni caso di questo risultato, a prescindere da come andrà la finale. Sono migliorato a livello fisico, anche se dovrò essere più in forma per provare a vincere il titolo. Ho provato a restare lì mentalmente: è stato un torneo molto difficile, sicuramente diverso, ma sono felice di ciò che sto facendo in campo".

Sinner rimarrà numero uno al mondo anche dopo l'US Open

Con questa vittoria Sinner ha fermato la corsa di Zverev erso il n. 2 del ranking, che avrebbe potuto raggiungere vincendo il torneo, e si assicura di restare in testa alla classifica anche dopo l'US Open. Jannik Sinner supererà le 13 settimane complessive in vetta al ranking ATP, una in più di Boris Becker che restò numero 1 per 12 settimane in totale: dal 28 gennaio al 27 febbraio e poi dall’8 luglio all’8 settembre del 1991.

Adesso ci sarà da valutare il dolore all’anca e capire cosa accadrà nelle prossime ore, affinché Jannik possa giocare la finale nelle migliori condizioni possibili.