L'urlo liberatorio di Sinner dopo il punto decisivo contro Zverev: non c'è un solo significato L'urlo liberatorio di Sinner dopo il punto decisivo contro Zverev è rimbalzato nella notte italiana da Cincinnati, dove Jannik si è preso il pass per la finale del torneo americano.

A cura di Vito Lamorte

L'urlo liberatorio di Sinner dopo il punto decisivo contro Zverev è rimbalzato nella notte italiana da Cincinnati, dove Jannik si è preso il pass per la finale del torneo americano. Il numero uno al mondo sfiderà Frances Tiafoe per la sua 19esima finale ATP in carriera.

Nel terzo set al tie break un palla lunga di Zverev ha dato il punto della vittoria finale a Jannik Sinner che ha sfogato la tensione con un lungo urlo: nel suo box Darren Cahill ha abbracciato Simone Vagnozzi per festeggiare l'ennesima finale del tennista di San Candido.

Cosa c'è dietro l'urlo di Sinner dopo il punto decisivo contro Zverev

Dietro quell'urlo liberatorio in seguito alla palla fuori di Zverev c'era tutta la tensione di un periodo in cui Sinner è stato molto criticato per la sua assenza alle Olimpiadi di Parigi per la tonsillite e per il problema all'anca che ogni tanto fa capolino e fa tornare alcuni fantasmi che sembravano essere stati accantonati.

Inoltre, Sinner e Zverev si sono ritrovati di fronte a quasi un anno dall’ultimo precedente, ovvero l’ottavo di finale degli Us Open 2023 che era stato vinto in cinque set e dopo quasi cinque ore dal tedesco. Zverev è sempre stato un avversario ostico per il 23enne azzurro, che dopo aver vinto il primo incrocio agli ottavi di finale del Roland Garros 2020 non è riuscito più a batterlo nei quattro successivi incroci (semifinale a Colonia 2020, ottavi Us Open 2021, quarti Montecarlo 2022 e ottavi Us Open 2023).

Sinner: "Questa vittoria significa molto per quello che sto attraversando"

Così si è espresso Jannik Sinner dopo la vittoria contro Alexander Zverev che gli ha permesso di approdare in finale a Cincinnati: "È stato un match molto duro ma anche divertente. L’atmosfera è stata fantastica per tutto l’incontro, ci sono state condizioni diverse, dal sole alla pioggia fino a quella che ormai è sessione serale. C’era tanta tensione per tutti e due, sono molto contento di questa vittoria e di essere in finale. Sono riuscito ad alzare il livello nei momenti importanti, questa è stata la mia forza. Ho avuto qualche momento di alto e basso, ma penso sia stata un’ottima partita di entrambi. Zverev ha servito molto bene. Questa vittoria significa molto anche per quello che sto attraversando, sono contento in ogni caso di questo risultato, a prescindere da come andrà la finale. Sono migliorato a livello fisico, anche se dovrò essere più in forma per provare a vincere il titolo. Ho provato a restare lì mentalmente: è stato un torneo molto difficile, sicuramente diverso, ma sono felice di ciò che sto facendo in campo".