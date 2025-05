video suggerito

Sinner-Ruud oggi agli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in TV e streaming Jannik Sinner e Casper Ruud si affronteranno stasera nella partita dei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. La sfida di Roma inizierà alle ore 19 e si potrà seguire su Sky e in chiaro su Rai 2. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo aver sconfitto Navone, de Jong e Cerundolo, e dopo aver incontrato in Vaticano Papa Leone, Jannik Sinner si presenta in campo oggi per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia. A Roma oggi affronta Casper Ruud, numero 6 del tabellone. L'incontro è in programma sul Campo Centrale del Foro Italico alle ore 19. La partita dei quarti di finale si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2 e naturalmente su Sky, che manda in onda integralmente il torneo maschile e quello femminile. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW. I precedenti sono tre, ha sempre vinto Jannik, che non ha mai perso un set. Chi vincerà in semifinale affronterà venerdì Paul o Hurkacz.

A che ora gioca Sinner con Ruud agli Internazionali di Roma, orario e programma

Sinner incrocerà le racchette con Ruud per la quarta volta. La partita è in programma come prima della sessione serale, e non prenderà il via prima delle ore 19. Si partirà alle 13 con Hurkacz-Paul, quarti del torneo maschile, subito dopo ci sarà Paolini-Stearns. In serata dopo Sinner-Ruud ci sarà la seconda semifinale del torneo femminile.

Sinner-Ruud dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Ruud in TV in chiaro? La partita dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia di Roma si potrà seguire in diretta TV sia in chiaro che su Sky. Sinner-Ruud sarà trasmessa su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Omar Camporese, e su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Diretta streaming possibile con Sky Go, NOW e RaiPlay.

I precedenti tra Sinner e Ruud

Questa sarà la quarta sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Il bilancio è 3-0 per l'azzurro, che si è imposto nettamente nell'ultima sfida, giocata lo scorso novembre a Torino, quando nelle semifinali delle ATP Finals batté 6-1 6-2 il norvegese. Le altre due partite sono un po' datate, e giocate entrambe a Vienna. Jannik, nel 2020 quasi esordiente nel circuito, vinse in due set, e si ripeté l'anno seguente nei quarti di finale.