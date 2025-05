video suggerito

Sinner in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano: l'incontro con la sua famiglia e Binaghi Stamattina Sinner si è recato al Vaticano per un'udienza privata con Papa Leone XIV, grande appassionato di tennis. Stasera poi sarà all'Olimpico per il Milan in Coppa Italia.

A cura di Ada Cotugno

È una giornata importantissima per Jannik Sinner che stamattina si è recato al Vaticano per un'udienza privata con Papa Leone XIV: dopo aver superato gli ottavi agli Internazionali di Roma il tennista italiano oggi ha incontrato il nuovo Pontefice assieme ai suoi genitori, al presente il presidente FITP Angelo Binaghi e alla sua famiglia. Un momento davvero emozionante per il numero uno al mondo che si è concesso una pausa prima di conoscere il prossimo avversario che incontrerà in questo torneo.

Il Papa è un grande appassionato di tennis e negli ultimi giorni aveva già fatto sorridere con qualche scambio di battute con i giornalisti su una possibile partita in cui era stato fatto proprio il nome di Sinner, giocando anche sul doppio senso del suo cognome che in inglese (lingua madre del Pontefice) vuol dire "peccatore". Questa mattina i due si sono incontrati per la prima volta e all'udienza privata ha partecipato anche una delegazione della Federtennis.

L'incontro tra Sinner e Papa Leone XIV

Tra una partita di tennis e l'altra il numero uno al mondo è stato invitato al Vaticano per un'udienza privata con il nuovo Pontefice, dal quale si è presentato assieme a papà Hanspeter e mamma Siglinde, oltre al presidente Binaghi e a una piccola delegazione della Federtennis. In mattinata Sinner ha potuto incontrare Papa Leone XIV, grande appassionato di tennis: l'udienza è stata breve e ci sono state congratulazione reciproche tra i due, oltre a un discorso del presidente che ha ribadito il ruolo nello sport nella crescita sociale dei ragazzi, ribadendone i suoi valori etici. Nell'udienza sono stati portati anche i trofei della Coppa Davis e della Billie JK Cup.

Nei giorni scorsi il nuovo Papa aveva fatto una battuta riguardante Sinner per una possibile partita di tennis da giocare e anche il numero uno del ranking ha avuto modo di parlare del Pontefice in una recente conferenza stampa in cui gli avevano chiesto se in futuro gli sarebbe piaciuto palleggiare con Lui. La giornata di Sinner però non termina in Vaticano perché stasera il tennista sarà presente all'Olimpico, a pochi passi dal campo dove ieri ha trionfato, per fare il tifo per il Milan nella finale di Coppa Italia.