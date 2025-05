video suggerito

Sinner-de Jong oggi agli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in TV e streaming Sinner-de Jong è un match di terzo turno degli Internazionali d'Italia. La partita si giocherà alle ore 19 si potrà seguire in diretta TV su Sky, c'è la diretta in chiaro su Rai 2.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna in campo nel torneo di Roma e lo fa contro l'olandese Jesper de Jong. La partita è valida per il terzo turno degli Internazionali d'Italia ed è in programma oggi sul Campo Centrale del Foro Italico alle ore 15. La sfida dei sedicesimi di finale si potrà seguire in diretta TV su Sky, e sarà visibile anche in chiaro su Rai 2. Streaming possibile con RaiPlay, Sky Go e NOW. Sinner ha iniziato il torneo battendo in due set l'argentino Mariano Navone. Mentre de Jong è un lucky loser. L'olandese è stato ripescato dopo aver perso nelle qualificazioni, ma è reduce da due successi nel tabellone principale. In caso di vittoria Il numero 1 ATP troverebbe negli ottavi Cerundolo o Ofner.

A che ora gioca Sinner oggi con de Jong agli Internazionali di Roma, orario e programma

Il secondo incontro degli Internazionali 2025 di Jannik Sinner si giocherà questo pomeriggio. Non prima delle ore 15 scenderanno in campo sul Centrale del Foro Italico il numero 1 ATP e de Jong. Prima si disputeranno due partite degli ottavi del torneo femminile. Alle ore 11 Stearns-Osaka, mentre non prima delle 12:30 toccherà a Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko.

Sinner-de Jong, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-de Jong in TV in chiaro? L'incontro del terzo turno degli Internazionali d'Italia di Roma del numero 1 al mondo sarà possibile vederlo anche in chiaro, è prevista infatti la diretta su Rai 2. Sinner-de Jong visibile in diretta TV anche su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Diretta streaming possibile con Sky Go e NOW. Non sarà in chiaro su Rai 2, la partita tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, che scatta alle ore 19.

I precedenti tra Sinner e de Jong

Jannik Sinner e Jesper de Jong si sono già affrontati in un'occasione, circa un anno e mezzo fa, agli Australian Open, era il secondo turno. Il numero 1 del mondo vinse tre set a zero e lasciò una manciata di game al suo rivale olandese.