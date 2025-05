video suggerito

Quando gioca Sinner contro de Jong agli Internazionali di Roma, data e orario del prossimo incontro La prossima partita di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025 sarà contro l’olandese Jesper de Jong. Tutte le informazioni su data e orario del match a Roma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Sport

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha rotto il ghiaccio dopo il rientro dalla sospensione ed è pronto a infiammare ancora gli Internazionali di’Italia 2025, nel prossimo incontro – valido per il terzo turno – contro l’olandese Jesper de Jong. Il match, in programma lunedì 12 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, non ha ancora un orario di inizio ufficiale, ma presumibilmente Jannik sarà nuovamente protagonista in sessione serale alle ore 19. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e sui canali Sky per gli abbonati, in streaming su Rai Play, NOW e Sky Go. Dopo aver superato in modo convincente Mariano Navone (6-3, 6-4) all’esordio, il numero uno del mondo punta agli ottavi di finale, dove potrebbe incrociare uno tra Tiafoe e Cerundolo. Ecco tutte le informazioni sulla prossima partita dell’azzurro.

Sinner-de Jong agli Internazionali di Roma: data e orario del match

La partita di terzo turno di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025 si giocherà lunedì 12 maggio contro Jesper de Jong. Il match, valido per l’accesso agli ottavi, è fissato sul Campo Centrale, con buona probabilità alle ore 19, in apertura della sessione serale. Dopo il netto successo contro Navone, Sinner cerca fiducia e continuità di prestazioni nel torneo di casa, dove il suo miglior risultato restano i quarti di finale raggiunti nel 2022. L’altoatesino si è mostrato in buona forma dopo lo stop di tre mesi, anche grazie agli allenamenti intensivi sostenuti con diversi tennisti nelle ultime settimane.

Chi è Jesper de Jong, l’avversario di Sinner agli Internazionali d'Italia

Jesper de Jong, 24enne olandese numero 93 ATP, è il prossimo avversario di Sinner. Abituato alla terra battuta, de Jong è un giocatore solido, con un best ranking di 65 raggiunto nel 2024. Non è tra i top del circuito, ma la sua capacità di tenere il campo e la tenacia lo rendono un avversario da rispettare, a maggior ragione con il rientro ancora così fresco per Jannik. I due si sono già incontrati agli Australian Open 2024, con Sinner – poi trionfatore del torneo – che si impose nettamente 6-2, 6-2, 6-2, precedente che dà fiducia all’italiano.

Dove vedere Sinner-de Jong in TV e streaming all'ATP Roma

La partita tra Sinner e de Jong sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2, come da copertura televisiva che consente alla Rai di trasmettere un incontro degli Internazionali al giorno. Sky, che trasmette integralmente il torneo ATP Masters 1000 di Roma, offrirà la visione su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per lo streaming, Rai Play permetterà di seguire il match gratis su dispositivi mobili e fissi. Gli abbonati Sky potranno utilizzare Sky Go o NOW, discorso analogo per gli abbonati alla piattaforma Tennis TV.