Sinner-Ruud in diretta agli Internazionali di Roma: Jannik a caccia della semifinale contro Paul. Paolini in finale

Dove vedere Sinner-Ruud in TV in chiaro? La partita dei quarti di finale del torneo di Roma sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 a partire dalle 19. Alle 20:15 il match sarà spostato su Rai 3. Nessuna necessità dunque per gli appassionati di sottoscrivere abbonamenti. Il match si potrà vedere anche su Sky, canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, per gli abbonati alla piattaforma satellitare. Streaming gratis su Rai Play, e per abbonati su Sky GO, NOW ed eventualmente Tennis TV.