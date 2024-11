video suggerito

Sinner impressionante alle Finals: prova di forza contro Ruud, ora il bis in finale con Fritz Jannik Sinner sfodera una prova eccezionale contro Ruud e vola in finale alle ATP Finals, dove tornerà ad affrontare da imbattuto Fritz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Impressionante Jannik Sinner. Prova di forza del tennista numero uno al mondo nella semifinale delle ATP Finals contro Casper Ruud, 7° del ranking ATP. Il norvegese non è riuscito ad arginare lo strapotere dell'azzurro che continua la sua marcia trionfale, senza perdere un set a Torino, e imbattuto. Ora appuntamento in finale contro Fritz, che Jannik ha già incrociato con successo nella fase a gironi.

Sinner mette le cose in chiaro subito contro Ruud, inizio impressionante

La conferma di quanto la serata di Ruud sia complicata arriva subito, già nel secondo game. Game impressionante in risposta del numero uno al mondo, culminato in un punto ottenuto con una palla corta e un pallonetto meravigliosi. Gli applausi del norvegese sono la fotografia della sua consapevolezza di quello che lo attende. 3-0 in 11 minuti e primo set già indirizzato. Le due mancate (quasi) sorprendenti palle break successive non fanno altro che rendere la montagna da scalare ancora più alta per il povero Casper che in mezz'ora cede 6-1.

Ruud cede nel secondo, Sinner si prende il posto in finale da imbattuto

Il secondo set vede un Ruud pronto a mettere tutto in campo, ma alla lunga incapace di tenere il ritmo di Jannik. Fisiologicamente quasi, arriva il break che mette ulteriormente in discesa la sfida per il numero uno al mondo. 6-2 per il primo giocatore del ranking e discorso chiuso in poco più di un'ora. Devastante Jannik, che ha quasi annichilito un giocatore di tutto rispetto.

E ora testa alla finale delle ATP Finals di domenica contro Taylor Fritz, dove ci arriva da imbattuto. Un confronto che fa il paio con quello della fase a gironi, vinto dal numero uno. Il bilancio complessivo è di 3-1 per il 23enne che sembra in una forma fisica anche molto buona. Insomma meglio così era davvero difficile per questo ragazzo che continua a stupire tutti.