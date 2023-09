Sinner imbarazzatissimo prova a parlare in cinese al China Open: la scena scatena un tripudio Jannik Sinner è stato protagonista nella cerimonia di sorteggio dell’ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano ha provato a parlare in cinese e ha dato vita a un divertente siparietto.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è volato in Cina, dove nelle prossime settimane sarà impegnato in due importanti tornei. L'italiano, che è il numero 4 della Race, ha la qualificazione alle Finals quasi garantita, da giovedì 28 settembre disputerà l'ATP 500 di Pechino e poi sarà in campo, soprattutto, nel 1000 di Shanghai. Nel giorno in cui è stato reso noto il tabellone Sinner è stato protagonista di un divertentissimo siparietto.

Un'estate fantastica, con il primo trionfo in un 1000(in Canada), poi il ko agli ottavi con Zverev agli US Open, dopo una battaglia lunga cinque set. Le fatiche di questi tornei lo hanno portato a rinunciare alla Coppa Davis, una scelta condivisibile ma che gli è costata decine di critiche. Ora ha già voltato pagina Sinner che ha la voglia e l'ambizione di chiudere il 2023 nel migliore dei modi. Di tornei ne giocherà cinque e poi ci sono le Finals di Davis. C'è bisogno di essere al top fisicamente, ma anche mentalmente, dopo una stagione molto intensa.

A Pechino Sinner è arrivato nei giorni scorsi, è una delle stelle, ma è solo la testa di serie numero sei di un torneo di altissimo livello, in cui Alcaraz e Medvedev sono i due favoriti. Proprio con l'amico Alcaraz, Sinner ha avuto modo di allenarsi nella giornata di martedì, quella in cui è stato sorteggiato il tabellone principale. All'evento ha peso parte proprio Jannik, che con i suoi occhi in diretta ha visto uscire dalla sua parte Alcaraz e Rune.

Ma lo spettacolo vero è arrivato poco prima del sorteggio, alla cerimonia c'è stato chi ha cercato di insegnare a Sinner il cinese. Le immagini sbucate sui social sono tutte da ridere. Jannik all'inizio è padrone del palcoscenico, ammirevole, considerato che è sempre un ragazzo di 22 anni che si trova davanti a una platea sconosciuta, che prova a parlare una lingua che non è la sua (e non è semplice). Sinner riesce a rispondere, anche se è forse la prima volta che parla in quella lingua.

Alla prima domanda risponde bene e sorride di gusto, alla seconda pure, con l'appoggio del pubblico presente in sala. Poi però va un po' in difficoltà, leggerissima, continua a rispondere, sa di non essere stato perfetto, è imbarazzato, ma la prende a ridere, così come il pubblico, che gli regala una piccola ovazione. E c'è da immaginare, anche dopo questo simpatico siparietto, che lo sosterrà nel corso del torneo.