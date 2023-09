Sinner salta la Coppa Davis a Bologna, adesso è ufficiale: “Non ho avuto tempo per recuperare” Jannik Sinner non parteciperà alla Coppa Davis. L’annuncio ufficiale è stato fatto dallo stesso tennista sui suoi profili social, ma la notizia era nell’aria.

A cura di Vito Lamorte

La notizia era nell'aria ma adesso c'è anche l'ufficialità: Jannik Sinner non parteciperà alla Coppa Davis. La Nazionale Italiana, capitanata da Filippo Volandri, giocherà a Bologna per provare a superare il girone e di strappare il pass per le Finals.

Queste le parole con cui il tennista altoatesino ha annunciato la sua assenza sui suoi profili social: “Sfortunatamente non ho avuto abbastanza tempo per recuperare dopo i tornei in America e purtroppo non potrò far parte della squadra a Bologna. È sempre un onore giocare per il nostro paese e sono convinto di tornare in nazionale al più presto. Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, ci vediamo”.

Oltre a Sinner anche Matteo Berrettini rimarrà fuori per l'infortunio alla caviglia subito a New York, che lo ha costretto al ritiro al secondo turno contro Rinderknech. Al loro posto Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi sono pronti a partire per aggiungersi a Lorenzo Musetti. Per Arnaldi sarebbe la prima convocazione in Davis ed è la degna chiusura di una stagione memorabile che lo ha visto vincere la sua prima partita ATP.

Dell'assenza di Sinner alla Davis ha parlato il capitano della Nazionale Italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri: "Auguriamo a Sinner una pronta guarigione, sappiamo quanto lui tenga alla Davis, lo ha già dimostrato. Rispettiamo la sua decisione, sono sicuro che lo avremo a disposizione in futuro. Berrettini è stato ancora una volta molto sfortunato, si era messo a nostra completa disposizione, aspettava questo impegno con ansia perché sapeva che gli avrebbe fatto bene, aspettiamo anche lui per le prossime sfide”.

(in aggiornamento)