Sinner-Carreno oggi all’ATP Montreal: orario e dove vedere in diretta tv la partita di tennis Jannik Sinner affronta oggi Pablo Carreno Busta negli ottavi del torneo 1000 di Montreal. L’incontro si potrà seguire su Sky e inizierà alle 3 del mattino italiane.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner oggi a Montreal giocherà gli ottavi di finale del sesto torneo 1000 della stagione 2022. Il tennista italiano è uscito vincitore da un match faticoso con Mannarino nei sedicesimi e ora troverà Pablo Carreno Busta che martedì nel primo turno ha fatto fuori Matteo Berrettini. Un incontro particolarmente importante per il giocatore italiano che è reduce dal successo di Umago e che vuole continuare a vincere per proseguire a scalare la classifica ATP, i punti gli servono in proiezione ATP Finals.

Per essere a Torino il prossimo novembre Sinner ha bisogno degli straordinari, deve vincere tanto, deve scalare posizioni e gli servono punti pesanti, quelli che assegnano grandi tornei come l'Open del Canada. Il tabellone è di alto livello e ogni incontro è complicato, nel pomeriggio italiano Jannik se la vedrà con Pablo Carreno Busta giocatore spagnolo, ostico, che pare anche in grande forma. Ha concesso cinque giochi a Berrettini e solo tre al danese Rune nei primi due turni.

A che ora gioca Sinner a Montreal: orario e programma della partita contro Carreno Busta

Jannik Sinner e Pablo Carreno Busta scenderanno in campo non prima delle 3 del mattino italiane di venerdì 12 agosto, le 21 ora canadese. L'incontro è programmato come secondo della sessione serale del campo centrale, sessione che inizia alle 19 locali (l'1 in Italia) con Monfils-Draper.

Dove vedere Sinner-Carreno Busta a Montreal in diretta TV e streaming

Tutti i tornei 1000 vengono trasmessi in diretta e in esclusiva da Sky. Dunque diretta su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). In streaming Sinner-Carreno si potrà seguire sia tramite SkyGo che Now, potranno farlo solo gli abbonati.

Jannik Sinner a Umago ha vinto il primo titolo ATP 2022.

I precedenti tra Sinner e Carreno Busta

Confronti in parità. Due sfide equilibratissime, una vittoria a testa. A Rotterdam 2020, con Sinner appena maggiorenne, Carreno Busta vinse 7-6 al terzo. Lo scorso marzo a Miami Sinner cancellò ben cinque matchpoint a Carreno prima di batterlo 7-5 al terzo set.

Il tabellone di Sinner al torneo di tennis

Jannik Sinner è stato collocato tramite sorteggio nella parte bassa del tabellone. L'italiano è la testa di serie numero 7 e giocherà contro Carreno Busta oggi, in caso di successo si aprirebbero scenari clamorosi perché sono stati eliminati i giocatori più forti della parte bassa e cioè il numero 2 Alcaraz, la numero 3 Tsitsipas, e Rublev, russo numero 5 del seeding. In questo momento Sinner è il giocatore con la classifica migliore.