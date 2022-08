Berrettini eliminato al primo turno dall’ATP di Montreal: mai in partita contro Carreno Busta Matteo Berrettini eliminato al 1° turno a Montreal: Carreno Busta vince 6-3, 6-2. Lo spagnolo affronterà il vincente tra Fognini e Rune.

A cura di Vito Lamorte

Debutto amaro al Masters di Montreal per Matteo Berrettini, che è stato eliminato al 1° turno dallo spagnolo Pablo Carreno Busta. Il tennista azzurro ha perso 2-0 (3-6, 2-6) e non è stati mai veramente in partita: errori grossolani e condizione fisica che non è parsa molto confortante per il 26enne romano.

Il match si potrebbe riassumere in pochissimi numeri: 30 errori per Berrettini e appena una prima su due mentre sono stati sette gli errori per lo spagnolo, che ha giocato una gara quasi perfetta e si è preso una bella rivincita dopo la sconfitta rimediata agli Australian Open pochi mesi fa.

La prima partecipazione in carriera per Matteo Berrettini al Canadian Open, dopo aver saltato sia il torneo nel 2019 che nel 2021 a causa di infortuni trascinati dopo Wimbledon, non è andata come tutti speravano.

Lo spagnolo si è fatto subito notare per la sua intraprendenza e ha approfittato del momento di difficoltà del tennista romano, che non è parso brillantissimo già dalle prime battute. Berrettini all’ottavo gioco ha perso il servizio a zero e Carreno Busta non si è lasciato sfuggire l’occasione per prendersi il primo set con il punteggio di 6-3.

Nel secondo set il copione è stato molto simile a quello precedente, con Carreno Busta che ha conquistato immediatamente due palle break ma nonostante Berrettini è stato bravo ad annullarle il tennista azzurro non è stato in grado di far svoltare il match a suo favore.

Il numero 23 del ranking Atp ha acquisito sempre più fiducia e grazie ad un doppio break si è spianato la strada verso il successo. In maniera del tutto inaspettata Pablo Carreno Busta ha eliminato Matteo Berrettini al primo turno del Masters 1000 di Montreal e nel secondo turno affronterà il vincente tra Fognini e Rune.

Dopo il il forfait obbligato a Wimbledon e questa inaspettata eliminazione, ora Matteo Berrettini dovrà spostare il ficus agli US Open, per il quarto e ultimo Slam della stagione in programma dal 29 agosto all’11 settembre.