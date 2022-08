Sinner supera Mannarino, ottavi di Montreal contro Carreno Busta per vendicare Berrettini Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi del Master 1000 di Montreal battendo in tre set il francese Mannarino, condizionato nel finale da un infortunio.

A cura di Marco Beltrami

Buon test per Jannik Sinner a Montreal. Il tennista italiano numero 12 della classifica ATP e 7a testa di serie del Masters 1000 canadese, ha battuto all'esordio nel secondo turno l'esperto Adrian Mannarino. Si tratta del secondo successo in carriera contro il tennista francese, per il classe 2001 reduce dalla vittoria ad Umago, e ultimo italiano rimasto in gioco dopo l'eliminazione di Berrettini e Fognini. E ora negli ottavi domani sfiderà Carreno Busta che ha battuto proprio Berrettini.

La partita di Jannik non era iniziata nel migliore dei modi, contro un Mannarino molto brillante e quasi ingiocabile nei suoi turni di servizio. 6-2 in favore del francese, con Sinner che ci ha messo un po' per iniziare a carburare. Dopo aver variato un po' il gioco, approfittando anche del fisiologico calo del suo avversario l'azzurro è riuscito a capitalizzare le prime palle break nel secondo parziale per rimettersi in carreggiata, 6-4 e tutto rimandato al terzo.

L'inerzia del match si è spostata dalla parte di Sinner, con Mannarino che ha dovuto fare i conti anche con un problema al ginocchio destro. Inutile il ricorso al fisioterapista, con la vistosa fasciatura che non ha migliorato le cose. Bravo il giocatore italiano comunque a restare concentrato, sfruttando il break ottenuto in apertura per chiudere 6-2 e conquistare il terzo turno.

Il prossimo avversario di Sinner agli ottavi del Masters 100 di Montreal sarà Carreno Busta, che sta vivendo un momento di forma eccezionale. Lui il giustiziere di Berrettini e di Rune (che aveva battuto Fognini). Il 31enne, numero 23 della classifica Atp, ha già affrontato Jannik in due occasioni: il bilancio è di una vittoria e una sconfitta. Appuntamento a domani giovedì 11 agosto, in palio i quarti con lo spauracchio numero uno rappresentato da Stefanos Tsitsipas.